Дві країни НАТО не хочуть давати Україні Patriot, термін яких спливає – ЗМІ

Раніше Зеленський заявляв, що для відбиття російських атак взимку Україні потрібно від 300 до 360 ракет-перехоплювачів Patriot.

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Греція та Іспанія не передають Україні ракети Patriot / Колаж: Главред, фото: wikipedia, defense.gov

Коротко:

У Греції, ймовірно, знаходиться не менше 200 ракет Patriot

Точна кількість аналогічних боєприпасів в Іспанії невідома

Греція та Іспанія мають у своєму розпорядженні запаси зенітних ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, термін експлуатації яких добігає кінця. Незважаючи на потребу України в додаткових засобах захисту від російських повітряних атак, ці країни поки що не передають Києву значну частину таких боєприпасів. Про це пише The Telegraph.

"Ці дві країни-члени НАТО мають одні з найбільших у Європі запасів перехоплювачів, хоча Київ благає про додаткові поставки для захисту від найжорстокіших за всю війну російських бомбардувань з великої відстані", - зазначає видання. відео дня

Раніше українські чиновники попереджали, що Росія має намір завдати масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України, щоб залишити міста без електроенергії та перевірити здатність населення пережити зимовий період.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що для відбиття російських атак взимку країні потрібно від 300 до 360 ракет-перехоплювачів Patriot.

На тлі цих потреб представники НАТО та Європейського Союзу намагаються переконати Афіни та Мадрид передати Україні ракети Patriot PAC-2, термін придатності яких незабаром закінчується.

За даними The Telegraph, у розпорядженні Греції, ймовірно, перебуває щонайменше 200 таких ракет. Їхній заявлений термін придатності становить 23 роки і добігає кінця. Точна кількість аналогічних боєприпасів в іспанських арсеналах невідома. При цьому минулого місяця міністр закордонних справ Іспанії оголосив про намір передати Україні п’ять ракет-перехоплювачів.

ЄС закликає передати Україні ракети, термін придатності яких добігає кінця

Питання про постачання боєприпасів порушувалося й на рівні європейського керівництва. Минулого місяця глава дипломатії ЄС Кая Каллас обговорювала цю тему під час переговорів в Ірландії.

"Ми знаємо, що в деяких країнах є ракети-перехоплювачі, термін придатності яких незабаром закінчиться. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні", - заявила Каллас.

За інформацією видання, зараз європейські політики намагаються знайти підхід, який допоміг би Греції та Іспанії погодитися на передачу боєприпасів. Одне з дипломатичних джерел розповіло The Telegraph, що представники союзників фактично пропонують цим країнам обговорити, яка допомога необхідна для ухвалення такого рішення.

"Було б логічно, якби принаймні ті перехоплювачі, термін придатності яких незабаром закінчується, були передані Україні", - зазначив співрозмовник видання.

Чи можна використовувати ракети Patriot після закінчення терміну придатності

Як і інші види ракетного озброєння, перехоплювачі Patriot мають встановлений термін придатності, протягом якого виробник гарантує їх надійність та ефективність.

Однак його закінчення не обов’язково означає, що боєприпас стає непридатним до використання. У таких випадках ракети можуть направляти на повторну сертифікацію, під час якої перевіряють технічний стан компонентів і, за необхідності, замінюють елементи з вичерпаним терміном служби.

Про це розповів експерт з ракетних технологій з Університету Осло Фабіан Гофман.

"Виробник гарантує, що ракета працюватиме за призначенням протягом певного періоду часу. Після закінчення цього терміну ракети мають пройти повторну сертифікацію. Під час повторної сертифікації компоненти, термін придатності яких закінчився - наприклад, батареї або ракетні двигуни - замінюються, а також перевіряється, чи все інше працює належним чином. Звісно, ракети можуть працювати й після закінчення терміну придатності, просто не можна звинувачувати виробника, якщо вони в підсумку виявляться несправними", - пояснив фахівець.

Главред

Коли Україна зможе виробляти ракети для Patriot - думка

Після заяви Дональда Трампа про можливий запуск в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot експерти оцінили, скільки часу може знадобитися для реалізації такого проєкту.

Швидко створити повноцінне виробництво буде непросто. Україні доведеться отримати необхідні технології, підготувати виробничі майданчики, встановити спеціалізоване обладнання та залучити фахівців відповідної кваліфікації. Крім того, потрібно налагодити стабільні поставки всіх компонентів, необхідних для складання ракет.

За оцінками експертів, за умови швидкого узгодження всіх ключових питань та відсутності суттєвих затримок перші ракети українського виробництва можуть з’явитися приблизно через один-два роки.

Актуальність такого проєкту зростає на тлі збільшення Росією виробництва балістичних ракет, зокрема боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, - це британська щоденна консервативна широкоформатна газета, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великій Британії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph, який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph було запущено в 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макету сторінок та більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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