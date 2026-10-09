Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Дві країни НАТО не хочуть давати Україні Patriot, термін яких спливає – ЗМІ

Віталій Кірсанов
9 жовтня 2026, 22:22
google news Підпишіться
на нас в Google
Раніше Зеленський заявляв, що для відбиття російських атак взимку Україні потрібно від 300 до 360 ракет-перехоплювачів Patriot.
Греція та Іспанія не передають Україні ракети Patriot
Греція та Іспанія не передають Україні ракети Patriot / Колаж: Главред, фото: wikipedia, defense.gov

Коротко:

  • У Греції, ймовірно, знаходиться не менше 200 ракет Patriot
  • Точна кількість аналогічних боєприпасів в Іспанії невідома

Греція та Іспанія мають у своєму розпорядженні запаси зенітних ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, термін експлуатації яких добігає кінця. Незважаючи на потребу України в додаткових засобах захисту від російських повітряних атак, ці країни поки що не передають Києву значну частину таких боєприпасів. Про це пише The Telegraph.

"Ці дві країни-члени НАТО мають одні з найбільших у Європі запасів перехоплювачів, хоча Київ благає про додаткові поставки для захисту від найжорстокіших за всю війну російських бомбардувань з великої відстані", - зазначає видання.

відео дня

Раніше українські чиновники попереджали, що Росія має намір завдати масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України, щоб залишити міста без електроенергії та перевірити здатність населення пережити зимовий період.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що для відбиття російських атак взимку країні потрібно від 300 до 360 ракет-перехоплювачів Patriot.

На тлі цих потреб представники НАТО та Європейського Союзу намагаються переконати Афіни та Мадрид передати Україні ракети Patriot PAC-2, термін придатності яких незабаром закінчується.

За даними The Telegraph, у розпорядженні Греції, ймовірно, перебуває щонайменше 200 таких ракет. Їхній заявлений термін придатності становить 23 роки і добігає кінця. Точна кількість аналогічних боєприпасів в іспанських арсеналах невідома. При цьому минулого місяця міністр закордонних справ Іспанії оголосив про намір передати Україні п’ять ракет-перехоплювачів.

ЄС закликає передати Україні ракети, термін придатності яких добігає кінця

Питання про постачання боєприпасів порушувалося й на рівні європейського керівництва. Минулого місяця глава дипломатії ЄС Кая Каллас обговорювала цю тему під час переговорів в Ірландії.

"Ми знаємо, що в деяких країнах є ракети-перехоплювачі, термін придатності яких незабаром закінчиться. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні", - заявила Каллас.

За інформацією видання, зараз європейські політики намагаються знайти підхід, який допоміг би Греції та Іспанії погодитися на передачу боєприпасів. Одне з дипломатичних джерел розповіло The Telegraph, що представники союзників фактично пропонують цим країнам обговорити, яка допомога необхідна для ухвалення такого рішення.

"Було б логічно, якби принаймні ті перехоплювачі, термін придатності яких незабаром закінчується, були передані Україні", - зазначив співрозмовник видання.

Чи можна використовувати ракети Patriot після закінчення терміну придатності

Як і інші види ракетного озброєння, перехоплювачі Patriot мають встановлений термін придатності, протягом якого виробник гарантує їх надійність та ефективність.

Однак його закінчення не обов’язково означає, що боєприпас стає непридатним до використання. У таких випадках ракети можуть направляти на повторну сертифікацію, під час якої перевіряють технічний стан компонентів і, за необхідності, замінюють елементи з вичерпаним терміном служби.

Про це розповів експерт з ракетних технологій з Університету Осло Фабіан Гофман.

"Виробник гарантує, що ракета працюватиме за призначенням протягом певного періоду часу. Після закінчення цього терміну ракети мають пройти повторну сертифікацію. Під час повторної сертифікації компоненти, термін придатності яких закінчився - наприклад, батареї або ракетні двигуни - замінюються, а також перевіряється, чи все інше працює належним чином. Звісно, ракети можуть працювати й після закінчення терміну придатності, просто не можна звинувачувати виробника, якщо вони в підсумку виявляться несправними", - пояснив фахівець.

Дві країни НАТО не хочуть давати Україні Patriot, термін яких спливає – ЗМІ
Главред

Коли Україна зможе виробляти ракети для Patriot - думка

Після заяви Дональда Трампа про можливий запуск в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot експерти оцінили, скільки часу може знадобитися для реалізації такого проєкту.

Швидко створити повноцінне виробництво буде непросто. Україні доведеться отримати необхідні технології, підготувати виробничі майданчики, встановити спеціалізоване обладнання та залучити фахівців відповідної кваліфікації. Крім того, потрібно налагодити стабільні поставки всіх компонентів, необхідних для складання ракет.

За оцінками експертів, за умови швидкого узгодження всіх ключових питань та відсутності суттєвих затримок перші ракети українського виробництва можуть з’явитися приблизно через один-два роки.

Актуальність такого проєкту зростає на тлі збільшення Росією виробництва балістичних ракет, зокрема боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Читайте також:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, - це британська щоденна консервативна широкоформатна газета, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph, який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph було запущено в 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макету сторінок та більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини США Греція новини Іспанії новини Греції ЗРК Patriot
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дві країни НАТО не хочуть давати Україні Patriot, термін яких спливає – ЗМІ

Дві країни НАТО не хочуть давати Україні Patriot, термін яких спливає – ЗМІ

22:22Світ
Трамп домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ - деталі

Трамп домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ - деталі

22:09Світ
Слова Рубіо про "глухий кут" у війні неправильно зрозуміли: що пояснили в Конгресі США

Слова Рубіо про "глухий кут" у війні неправильно зрозуміли: що пояснили в Конгресі США

21:21Світ
Реклама

Популярне

Більше
Як зігріти дім без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Як зігріти дім без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

Не хліб і не сухарі: що додати у фарш, щоб котлети вийшли в рази соковитішими

Не хліб і не сухарі: що додати у фарш, щоб котлети вийшли в рази соковитішими

Помилка з сіллю та температурою: чому квашена капуста стає м'якою

Помилка з сіллю та температурою: чому квашена капуста стає м'якою

Озима цибуля не піде в стрілку: городниця назвала головні помилки посадки

Озима цибуля не піде в стрілку: городниця назвала головні помилки посадки

Останні новини

22:22

Дві країни НАТО не хочуть давати Україні Patriot, термін яких спливає – ЗМІ

22:09

Трамп домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ - деталі

21:53

У Донецьку знищено 20 офіцерів РФ: ЗМІ дізналися подробиці потужного удару ЗСУ

21:21

Слова Рубіо про "глухий кут" у війні неправильно зрозуміли: що пояснили в Конгресі США

21:14

В українських дитсадках тепер приймають дітей від 6 місяців: де діє проєкт

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
21:03

Майже доба без електроенергії: киянам розкрили найгірший сценарій відключень

20:28

"Мені важче": alyona alyona назвала свою вагу і розповіла про проблеми зі здоров'ям

20:27

Як швидко зігрітися вдома без опалення: які речі треба одягнути

19:59

Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 мільйонів податків: як ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони актуально

Реклама
19:56

Допомога ГУР і технології для фронту: Християнський корпус, фонд "Надія" і Валерій Дубіль підтримали "Спецпідрозділ Тимура"

19:55

Зола може завдати шкоди в саду: яким рослинам підживлення зашкодитьВідео

19:37

"Чекаю на поліцію": Ксенія Мішина розбила елітне авто за 5 млн грн

19:29

Як висушити мокрі кросівки за ніч: доступні підручні засоби

19:18

РФ атакує захід України: в Івано-Франківську вибухи, на Рівненщині поранені діти

19:10

Денисенко розкрив головну умову Путіна: що Трамп має віддати Росії за перемир’яПогляд

18:54

Скільки українців носять прізвища Путін, Невдаха, Ганьба: де вони живуть

18:53

Бунт проти Путіна: експерт розкрив, що може вивести росіян на протести

18:49

Навіщо розумні люди кладуть фольгу у взуття: несподіваний результат

18:43

Світло відключатимуть не цілодобово: українцям повідомили графіки на 10 жовтня

18:41

Тепло без зайвих витрат: на який режим радіатора слід перевести опаленняВідео

Реклама
18:21

Боб Ділан написав хіт у 21 рік: який сенс прихований у пісні, яку знає весь світ

18:05

НКРЕКП змінила правила відключення світла за борги з 1 жовтня

17:52

Федорову дорікнули за "Армію роботів": намагається продати невдалий проєкт трирічної давнини

17:44

Москва під атакою дронів: гримлять вибухи, урядові літаки кружляють в небі

17:27

Як позбутися старого нагару на посуді за 15 хвилин: перевірений спосіб

17:22

Орхідеї можуть не пережити зиму: що слід робити вже зараз, щоб зберегти квіти до весни

17:21

РФ почала запускати по Києву модернізовані "Шахеди": "Флеш" попередив про загрозуФото

17:19

Новий рівень сервісу обов'язкової автоцивілки: тарифи ОСЦПВ Basic / Standard / MAX від hotline.finance реклама

17:09

Дружина Шаї ЛаБафа подала на розлучення після майже 10 років шлюбу

17:08

Популярна блогерка вразила реакцією на приліт у її ЖК: "Не здригнулася"

16:49

Універсальний кляр для м'яса і риби з цибулі - готується лише три хвилини

16:20

Капуста для голубців буде мʼякою і не рватиметься: що потрібно додати в окріп

16:11

"У тебе квартира": дружина Павліка показала нерухомість 5-річного сина

16:11

РФ може припинити удари по енергетиці: яку умову Кремль висуває США

16:09

"Новий театр бойових дій": РФ хоче розширити війну, як зміниться фронт

16:04

Як правильно сказати "паєтки" українською - слово, яке знають не всі

15:45

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вверх: зʼявився курс валют на 12 жовтня

15:37

Магнітні бурі на піку, коливання сягли 6-бального рівня: прогноз активності

15:25

Що носити восени 2026: стилістка склала капсульний гардероб з 10 речейВідео

15:24

Київ під загрозою енергетичної ізоляції: чому світло вимикають уже зараз і що буде взимку

Реклама
15:09

Майже літні температури повернуться в Україну в жовтні: коли і де потепліє

15:00

Удача прийде звідки не чекали: які знаки зодіаку увірвуться в білу смугу

14:43

Навіщо класти апельсинові шкірки в унітаз: незвичний лайфхак для туалету

14:29

Кавова гуща отримає друге життя: навіщо її ставлять у холодильник

14:13

Засновника скандального Z-каналу "Рибарь" затримали

13:54

"Слова забуваю": Олексій Суханов переніс інсульт

13:44

Автомобіль не заведеться вранці: що потрібно перевірити в жовтні

13:26

Україну заллє дощами: синоптикиня розкрила, де чекати на різку зміну погоди

13:23

Брітні Спірс з'явилася з дорослими синами-моделями – як вони виглядають

13:13

Помилка з сіллю та температурою: чому квашена капуста стає м'якою

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти