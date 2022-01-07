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Дональд Трамп запускає власну соцмережу у лютому

7 січня 2022, 15:37

Нова соцмережа матиме назву TRUTH Social.

Трамп запускає власну соцмережу / Фото Reuters

Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запустить власну соціальну мережу у лютому 2022 року.

Вона почне працювати 21 лютого, коли у США відбуватиметься святкування Дня президентів, пише Reuters.

Новий ресурс називатиметься TRUTH Social.

"Ми живемо у світі, де Талібан має величезну присутність у Twitter, але вашого улюбленого американського президента змушують мовчати. Це неприйнятно", – зазначив Дональд Трамп у письмовій заяві, яка була включена у реліз.

Трамп також зазначив, що "з радістю опублікує свою першу правду на TRUTH Social", і що ця соціальна мережа була створена з метою дати слово усім.

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Свою соцмережу Трамп запускає через 13 місяців після того, як Facebook і Twitter заблокували його акаунти через вторгнення прихильників експрезидента до штаб-квартири Конгресу США.

Раніше помічник Трампа Джейсон Міллер заявляв, що до нової платформи планують залучити "десятки мільйонів" людей. Як вважає Міллер, команді Трампа вдасться змінити правила гри в сфері масових комунікацій.

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