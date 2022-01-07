Дональд Трамп запускає власну соцмережу у лютому

Нова соцмережа матиме назву TRUTH Social.
Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запустить власну соціальну мережу у лютому 2022 року.
Вона почне працювати 21 лютого, коли у США відбуватиметься святкування Дня президентів, пише Reuters.
Новий ресурс називатиметься TRUTH Social.
"Ми живемо у світі, де Талібан має величезну присутність у Twitter, але вашого улюбленого американського президента змушують мовчати. Це неприйнятно", – зазначив Дональд Трамп у письмовій заяві, яка була включена у реліз.
Трамп також зазначив, що "з радістю опублікує свою першу правду на TRUTH Social", і що ця соціальна мережа була створена з метою дати слово усім.
Свою соцмережу Трамп запускає через 13 місяців після того, як Facebook і Twitter заблокували його акаунти через вторгнення прихильників експрезидента до штаб-квартири Конгресу США.
Раніше помічник Трампа Джейсон Міллер заявляв, що до нової платформи планують залучити "десятки мільйонів" людей. Як вважає Міллер, команді Трампа вдасться змінити правила гри в сфері масових комунікацій.
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