Домашній арешт і звільнення: Путін карає своїх радників - Байден

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Після провалу бліцкригу в Україні президент Росії Володимир Путін самоізолюється і карає деяких зі своїх радників.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, йдеться в повідомленні CNN.

На питання про те, наскільки сильно радники дезінформують російського президента, він відповів: "Це відкрите питання. Є багато припущень, але він, здається, - я не кажу це з упевненістю - він, здається, самоізолюється, і є деякі ознаки того, що він, хм, звільнив чи помістив під домашній арешт деяких своїх радників".

При цьому представники уряду США на цьому тижні висловили впевненість в оцінці розвідки, яка вказує на те, що військові радники ввели Путіна в оману щодо успіху російських військових під час війни, яка триває вже більше місяця.

Байден також зазначив, що він "скептично налаштований" на те, що Путін виведе всі свої сили з околиць української столиці Києва. Він зазначив, що поки немає вагомих доказів.

Однак Байден додав, що є докази того, що Путін "нарощує свої сили на Донбасі".

Нагадаємо, під час виступу в Польщі Байден на весь світ назвав Путіна диктатором. Також він заявив ,що" зараз Україна – на передовій лінії в боротьбі за демократію і за свободу", а Путіну насправді не потрібні переговори.

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