Байден не зміг відповісти на питання про готовність США гарантувати безпеку Україні

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден не зміг відповісти на важливе питання, яке стосується України.

Як повідомляє CNN, президент США ухилився від відповіді щодо готовності Вашингтона надати гарантії безпеки Києву.

Також він не став давати оцінку розмові з президентом України Володимиром Зеленським.

Журналісти запитали президента США в ході ревакцинації від Covid-19 про те, чи готові США надати гарантії безпеки Україні в рамках мирних переговорів з Росією.

"Байден ухилився від відповіді на дане питання. Його також запитали, про що він конкретно говорив з президентом України в ході останньої телефонної розмови. Однак політик залишив і це питання без відповіді", - йдеться в повідомленні.

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Раніше радник глави ОП Подоляк заявляв, що влада дотримується точки зору, згідно з якою державні кордони змінити неможливо. Крим і Донбас залишаються територіями України, йде пошук формули вирішення проблеми.

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання повернення Криму і Донбасу потрібно вирішувати на наступному етапі, коли вдасться досягти домовленостей про припинення вогню.

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