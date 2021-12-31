Будинок у подарунок: у США за 12 годин надрукували житло для бідної сім'ї

Будинок віддали під іпотеку / СNN

Американська компанія Alquist в рамках підтримки малозабезпечених сімей Habitat for Humanity надрукувала 3D-будинок і подарувала його малозабезпеченим.

Відзначається, що будинок був створений всього за 12 годин.

Як пише CNN, подарунок означає продаж будинку малозабезпеченим сім'ям за низькими цінами в безвідсоткову іпотеку.

Щасливими власниками надрукованої будівлі стали Ейпріл Стрінгфілд і її 13-річний син.

Площа їх житла 111 квадратних метрів. У ньому три спальні і дві ванні кімнати, є розумна домашня система, керована комп'ютером на базі Raspberry Pi. Будинок надрукований на основі швидкотвердіючого бетону, який стійкий до пошкоджень і добре зберігає температуру.

Реклама

Експерти стверджують, що друкування скоротило витрати на будівництво на 15%.

Крім того, в ньому є компактний 3D-принтер, щоб власники будинку мали можливість друкувати необхідні їм речі.

"Ми з сином дуже вдячні. Я завжди хотіла бути домовласницею. Це мрія, що стала дійсністю", - розповіла Ейпріл Стрінгфілд.

Нагадаємо, раніше дослідники з Університету Сичуаня провели перший у світі неінвазивний 3D-друк штучного органу - їм вдалося відтворити тривимірну структуру органу прямо під шкірою модельної тварини, без необхідності проводити операцію з імплантації. Органом виявилася мініатюрна копія людського вуха розміром всього в пів сантиметра.