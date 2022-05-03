"Дохлих генералів буде більше": Касьянов сказав, чому для РФ її військова верхівка – гарматне м’ясо

Касьянов сказав, чому для РФ її військова верхівка – гарматне м’ясо/ Reuters, УНІАН

У Кремлі ставляться до своїх генералів, як до гарматного м’яса, якого в РФ "хоч греблю гати". Тому і не бояться відправляти їх на передову в Україну, щоб вони керували наступом на місці.

Про це заявив волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов в інтерв’ю "Обозревателю". За його словами, головна причина, чому в Україні полягло уже багато російських генералів – це те, що РФ недооцінювала ЗСУ. А друга причина цього – те, що російське військове керівництво змушене прикривати собою недолугість своєї армії.

"Вони змушені лізти буквально на передній край, щоб керувати військами, які погано керуються, погано навчені, погано підготовлені, мають погану мотивацію. Це теж позначається на рівні управління військами", – каже Касьянов.

За його словами, генерали змушені приїжджати на передову, щоб особисто керувати військами на місці. А це у свою чергу призведе до того, що кількість ліквідованих українськими воїнами військових керівників армії РФ лише зростатиме.

"Щоб закрити очевидні огріхи в управлінні військами, ці генерали приїжджають до небезпечних зон, самі намагаються керувати, підняти погано мотивованих бійців в атаку своїм прикладом тощо. Ну і отримують, звичайно. Це нормально. Дохлих генералів буде ще більше", – зазначив Касьянов.

Раніше повідомлялося, що в РФ є плани завершити війну проти України до 9 травня цього року. Про плани Кремля прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан розповів Папі Римському Франциску.

Проте українська розвідка називає інші дати. Зазначається, що Росія планує закінчити так звану "спецоперацію" в Україні, а по суті війну, не раніше вересня 2022 року.

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