Армія Білорусі не готова до наступу на Україну - Арестович

Білорусь не готова нападати на Україну / УНІАН

Білоруська армія не готова до виступу на українську землю, а солдати і офіцери масово саботують інтервенцію, сказав Олексій Арестович під час виступу в ефірі національного телемарафону.

"За нашими даними, зараз білоруська армія не готова до вступу на територію України. Просто офіцери, солдати принципово саботують таку можливість", - сказав Арестович.

Він також зазначив, що в разі отримання наказу про вторгнення на територію України білоруські військові мають намір його ігнорувати.

"Не варто чекати бойової активності від білоруської армії не тому, що вони труси, а тому що вони не хочуть цього робити", – підкреслив Арестович.

Радник керівника Офісу президента також додав, що весь боєздатний склад армії Республіки Білорусь становить 17 тис.осіб.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що російські окупанти планують влаштувати теракт у Чорнобильській зоні відчуження, щоб згодом звинуватити Україну.

Також 9 березня повідомлялося, що системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ (Міжнародне агентство атомної енергії). Те, що відбувається, прокоментував радник глави офісу президента Михайло Подоляк, назвавши ситуацію "дуже небезпечною".