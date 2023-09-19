"До березня 2024 року путінський режим впаде": Ейдман назвав умову зміни влади в РФ

Всі чекали потужного українського наступу навесні-влітку 2023 року, який міг би призвести до падіння путінського режиму, і шанси на це були.

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Ігор Ейдман оцінив, чи встоїть режим Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook / Ігор Ейдман, скріншот

Соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман висловив надію, що вибори в Росії в 2024 році не відбудуться, оскільки режим нинішнього кремлівського диктатора Володимира Путіна впаде. За його словами, нових серйозних поразок на фронті Кремль не переживе, і для перемог у ЗСУ ще є час.

"Інтрига полягає не в тому, що буде на виборах, а в тому, чи відбудуться вони в тому вигляді, в якому ми очікуємо. У мене зберігається надія, що до березня майбутнього року путінський режим впаде", - сказав Ейдман під час чату на Главреді.

За його словами, всі чекали потужного українського наступу навесні-влітку 2023 року, який міг би призвести до падіння путінського режиму, і шанси на це були.

"І зараз ситуація і оцінки не настільки райдужні. Проте, український наступ йде, нехай і повільно, і ми сподіваємося, що він розвинеться, час ще є. Жодних нових серйозних поразок на фронті путінський режим не переживе. Це очевидно, тому що ресурс його міцності вичерпаний", - вважає публіцист.

Ейдман додав: заколот "вагнерівців" показав, що в російській еліті стався розкол.

"Ми бачили прояв цього розколу, який ледь не призвів до краху системи під час путчу Пригожина. Тоді режим ледь не впав. Такі події можуть повторитися, більш того, впевнений, що вони повторяться. Але для них потрібен зовнішній поштовх, і таким поштовхом могла б стати потужна поразка російських військ на фронті. Після нього путінські клеврети будуть гризтися один з одним, перекладати один на одного провину і звалювати поразку на своїх побратимів по банді. Населення РФ теж буде деморалізовано. А всі путінські обіцянки про швидку перемогу будуть дезавуйовані. У такій ситуації цілком імовірна змова проти Путіна, оскільки невдоволення зріє, всі чекають, коли цей жах закінчиться", - сказав він.

Дивіться інтерв'ю Ігоря Ейдмана Главреду:

Як повідомляв Главред, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що другого походу на Москву за прикладом заколоту "вагнерівців" не буде. При цьому у Росії назріває заколот, який призведе до фрагментації РФ. За словами Данілова, Україна знає, хто керує заколотом і як це відбувається.

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній вважає, що повного розвалу Росії, найімовірніше, не буде, але деякі регіони РФ все ж можуть відокремитися. Крім того, в країні-агресорі може початися громадянська війна.

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