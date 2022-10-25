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До фронту не доїхав: окупант з Туви "самоліквідувався" по дорозі в Україну

25 жовтня 2022, 13:31

У РФ були зафіксовані уже десятки померлих мобілізованих, які пішли з життя, навіть не добравшись до фронту.

Российские военные, российская военная техника
Окупант з Туви "самоліквідувався" по дорозі в Україну/ Reuters

У Росії повідомили про ще одного мобілізованого окупанта, який поповнив список "небойових втрат". У військовому таборі в Новосибірську помер мобілізований мешканець російської Туви.

Причиною смерті місцева влада називає вживання алкогольних напоїв. Про це повідомляє російське видання "Meduza".

"Попередньо, йдеться про подію зі смертельними наслідками внаслідок вживання спиртних напоїв", – цитує видання слова представників місцевої влади.

Зазначається, що це вже не перший випадок, коли мобілізовані окупанти помирають, навіть не доїхавши до фронту. Лише у Новосибірську це вже третій такий випадок.

Видання зазначає, що загалом уже відомо про 41 загиблого мобілізованого росіянина. І частина з цих втрат – небойові. Загарбники помирали то у навчальних центрах, то на полігонах, то у військових частинах.

Мобілізація в Росії

Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області на військовому полігоні розстріляли десятки мобілізованих РФ перед відправкою на війну в Україну. Жертв розстрілу на полігоні РФ може бути більше трьох десятків. Як відомо, конфлікт виник під час навчань на релігійному ґрунті.

Після цього окупанти, які були на тому полігоні, масово відмовилися їхати на війну в Україну. Мобілізовані з Брянської області категорично відмовляються виконувати злочинні накази командування РФ.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Луганщині новоприбулі мобілізовані окупанти масово відмовляються воювати. Так, частина російських "мобіків" навіть розбіглася, щоб не йти на передову. Тих, хто не встиг далеко втекти, затримали у Кремінній. Їх утримували на одному з підприємств окупованого міста.

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