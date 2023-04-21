"Для свободи України": Латвія передасть українській армії всі свої ПЗРК Stinger

Сама Латвія після цього не залишиться беззахисною, оскільки на озброєнні її армії залишаться більш сучасні системи RBS 70 шведського виробництва.

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Латвія передасть українській армії всі свої ПЗРК Stinger / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Вікіпедія

Латвія вирішила передати Збройним силам України всі наявні в країні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Про це заявила міністерка оборони країни Інара Мурнієце на зустрічі у форматі "Рамштайн", пише LSM.

"Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем ППО і вирішила передати Україні всі наявні у нас системи ППО Stinger. Ми зробимо все можливе, щоб передати їх якомога швидше. Всі Stinger, які ми відправили на фронт в Україну, призначені не тільки для свободи України, але і для безпеки Латвії", - заявила Мурнієце.

Водночас міністерка не повідомила, про яку саме кількість Stinger йдеться. При цьому Мурнієце запевнила, що сама Латвія після цього не залишиться беззахисною, оскільки на озброєнні її армії залишаться більш сучасні системи RBS 70 шведського виробництва.

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Крім того, за її словами, Латвія продовжує втілювати програму підготовки українських військовослужбовців.

"Нашою метою було подвоїти кількість українських солдатів, які пройшли підготовку в Латвії цьогоріч, якщо порівняти з 2022 роком. Зараз ми бачимо, що зможемо підготувати ще більше військовослужбовців Збройних сил України на різних рівнях. Упевнена, що до кінця року Латвія підготує майже три тисячі солдатів Збройних сил України", - сказала міністерка оборони.

Що відомо про ЗРК Stinger Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля – повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. Призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і навздогінних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод. Прийнятий на озброєння в США в 1981 році, перебуває на озброєні в понад 29 країнах, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Нещодавно на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.

Окрім того, на баланс Десантно-штурмових військ України надійшли британські танки Challenger 2, американські бронемашини Stryker і Cougar, а також німецькі бойові машини піхоти. Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри допомоги, яка надійшла від міжнародних партнерів.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресорці РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

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