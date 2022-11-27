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Дипломат пояснив, чому РФ не виженуть з G20

27 листопада 2022, 02:30

Виключення країни-агресора Росії з Великої двадцятки було б символічно правильним рішенням. Тому що "Росія фактично є ворогом усього світу".

Олександр Хара, G20, Путін
Олександр Хара пояснив, чому РФ не виженуть з G20 / Фото УНІАН, Reuters

Росію не виключать з Великої двадцятки (G20) найближчим часом, окільки є країни, передусім Китай та Індія, які вважають, що це є абсолютно недоречним. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

"Китай, фактично, є спадкоємцем ідеології, де держава головніша за людину - вони не визнали злочини, які скоїв комуністичний режим з початку громадянської війни, не кажучи вже про м'які злочини, яких нараховуються мільйони. Навіть з політикою однієї дитини, яку вони запровадили, були і примусові аборти і стерилізації, не беручи до уваги уйгурів та інші речі. Безумовно, держава, яка може масово проводити такий терор щодо власних громадян, хоче залишити за собою право робити це без втручання ззовні", - пояснив Хара.

За його словами, китайці хочуть реалізовувати свої інтереси, включаючи ті, які для нас є дикими і протиправними. І тому вони захищають Росію, оскільки в ідеологічному плані дуже схожі на неї.

Що стосується Індії, то ця країна має свої прагматичні інтереси (зброя, енергетика, технології), і тому теж не хотіла б розривати ці зв'язки.

"Адже ще з радянських часів вони, як країна, яка щойно приєдналася до G20, мали доступ до цих ресурсів і хочуть зберегти позитивні відносини з РФ попри те, що вони є найбільшою демократією в світі й мають більше спільних інтересів з США, ніж з РФ", - пояснив дипломат.

Хара також додав, що в інших країнах, що розвиваються лідери і суспільство бачать війну в Україні інакше.

"Тобто там Америка демонізована, і якщо вона підтримує Україну, то це стовідсотково щось погане. Уявити собі, що навіть погані США хоч раз в житті зробили щось хороше і не довіряти цьому, було б дивно. Тобто потрібно аналізувати, але ці країни так не хочуть і мислять штампами - мовляв, США використовують Україну, щоби не дати Росії реалізувати свої легітимні безпекові та інші інтереси. Плюс країни Азії пам'ятають радянські часи, коли Радянський Союз використовував національно-визвольний рух проти колоніальних потуг Заходу, які тоді були. Все це грає на руку росіянам - так само, як і пропаганда, яка масовано бомбить ці країни. Тому сподіватися, що вони погодяться з тим, що Росія становить загрозу миру і безпеці, нехтує міжнародним правом і руйнує створений світопорядок, не доводиться. Їм здається, що Росія повинна бути там", - пояснив він.

При цьому дипломат вважає, що виключення Росії з G20 було б символічно правильним рішенням.

"Тому що Росія фактично є ворогом усього світу (крім найгрубіших режимів), і те, що вона має бути викинута з Радбезу ООН і самої ООН - це точно. Так само, як свого часу СРСР викинули з Ліги Націй. Тут історія повинна повторитися, але так не виходить", - резюмував Олександр Хара.

Саміт Великої двадцятки на Балі

Український лідер Володимир Зеленський, виступаючи в дистанційному режимі на саміті Великої двадцятки кілька разів назвав її не G20, а G19 - натякаючи, що країну-агресора, Росію, варто остаточно вигнати з такої організації.

Також Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни в Україні.

16 листопада лідери Великої двадцятки погодили спільну декларацію, в якій "рішуче засудили" агресію Росії проти України. У документі наголошується, що до засудження війни приєднуються "більшість членів".

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