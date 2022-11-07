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"Давайте разом посмажимо шашлики": Лукашенко зробив цинічну заяву про "допомогу" українцям

7 листопада 2022, 18:22

Лукашенко відвідав "чемпіонат з рубання дров", на якому заявив журналістам, що "білоруси мирні люди і вони не хочуть війни".

'Давайте разом посмажимо шашлики': Лукашенко зробив цинічну заяву про 'допомогу' українцям
Лукашенко запевнив, що "білоруси мирні люди і не хочуть війни" / kremlin.ru

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито не хоче війни. Натомість білоруський диктатор запропонував Україні "допомогти" дровами та запевнив, що хоче разом з українцями "посмажити шашлики".

Про це повідомляє провладне видання Белта.

Так, Лукашенко відвідав "чемпіонат з рубання дров". Там він заявив журналістам, що "білоруси мирні люди і вони не хочуть війни". При цьому у своїй промові білоруський диктатор жодного разу не згадав, що Росія використовує територію Білорусі для обстрілів українських міст.

Також Лукашенко вкотре повторив тези про те, що Україна та країни Євросоюзу "замерзають" та запропонував підвезти дрова до кордону.

"Часи непрості. Треба допомогти нашим людям за межами нашої країни. Там навіть люди не можуть дрова купити, а ми тут розважаємося, жартома рубаємо ці дрова. Дай бог, щоб не пропали. Ми можемо організувати й підвезти до кордону ці дрова. Нехай литовці, латиші й поляки, українці знають, що ми люди мирні, ми не хочемо ніякої війни. Ми готові разом топити піч, підсмажувати шашлики", - сказав Лукашенко.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Проте їхньою ціллю буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю та Україною, щоб перерізати шляхи, якими, на їхню думку, у нашу державу постачається зброя від західних партнерів.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що ризик вторгнення з Білорусі у найближчі місяці залишається низьким. Адже російські окупанти не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Вторгнення з Білорусі для окупаційних військ буде дуже складним, їхній наступ можуть загальмувати Прип'ятські болота на півночі нашої держави.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

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війна в Україні Білорусь Олександр Лукашенко
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