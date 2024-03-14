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Дали кілька годин на евакуацію: повстанці анонсували масовану атаку на РФ

Ангеліна Підвисоцька
14 березня 2024, 22:46
Російські окупанти скаржаться, що їх кинуло командування в Білгородській області після вторгнення повстанців.
Легіон Свобода Росії
Легіон Свобода Росії анонсував масовану атаку на РФ / Колаж: Главред, фото: Легіон Свобода Росії

Бійці з Легіону "Свобода Росії" анонсували масовану атаку по російських територіях. Повстанці закликають місцевих жителів евакуюватися. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Легіону.

У період з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня діятиме так званий "гуманітарний коридор". Бійці закликають евакуюватися з прикордонних населених пунктів Курської та Бєлгородської областей.

"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання - забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. У зв'язку з цим ми даємо гуманітарний коридор з 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 15 березня. Після цього ми починаємо масовану атаку по путінським військовим у зазначених на карті на фото населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

відео дня
оголошення про напад на Росію
Легіон Свобода Росії анонсував масовану атаку на РФ / фото: Легіон Свобода Росії

Що відомо про Легіон "Свобода Росії"

Легіон "Свобода Росії" - російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформований із колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а іноді білорусів, які перейшли на бік України.

Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

Окупантів кинуло командування

Російські окупанти скаржаться на те, що командування кинуло їх у Бєлгородській області одразу після того, як туди зайшли бійці-повстанці з Легіону "Свобода Росії" та інших формувань. Це стало відомо з розмови окупанта, яку вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міноборони України. Відео вже розлетілося в Мережі.

Дивіться відео з ниттям російського окупанта:

вторгнення в РФ
Російський окупант скаржиться на ситуацію в Бєлгородській області / фото: скріншот

Наступ російських добровольців на територію Росії

Російські добровольці продовжують бої з регулярними військами РФ за село Тьоткіно в Курській області, що межує з Сумською областю України. Пресслужба Легіону Свобода Росії повідомила, що бійці звільнили частину населеного пункту.

Президент РФ Володимир Путін прокоментував прорив російських добровольців на територію Бєлгородської та Курської областей 12 березня. Він заявив, що дії бійців легіону "Свобода Росії", "РДК" і "Сибірського батальйону" можна розцінювати як спробу зірвати президентські вибори в РФ і "отримати козир" для обміну територіями на можливих переговорах.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що операція в Бєлгородській і Курській областях, яку провели ополченці Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії і Сибірського батальйону, є лише початком. Якщо Володимир Путін і його оточення вважають, що все йде за планом, то вони глибоко помиляються.

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війна в Україні вторгнення Росії Легіон Свобода Росії
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