Підуть маршем на Москву: в Легіоні 'Свобода Росії' назвали свою кінцеву мету

В Легіоні "Свобода Росії" зазначили, що кінцева мета російських добровольців полягає в поваленні режиму російського диктатора Володимира Путіна.

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В Легіоні "Свобода Росії" анонсували похід на Москву / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

12 березня російські добровольчі формування, зокрема легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський Батальйон з боями зайшли на територію Курської та Білгородської областей РФ в рамках спільної операції. За словами одного з російських добровольців ця операція має на меті спровокувати масштабне повстання проти російського диктатора Володимира Путіна. Про це він розповів в коментарі виданню Newsweek.

Під час важких боїв доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський з позивним "Лютик" заявив, що російські добровольці мають намір в кінцевому підсумку "іти на Москву" і звільнити Росію від Путіна.

"Можливо, ми не зможемо цього досягти зараз, але це наша головна місія. В найближчі місяці ми продовжимо ставити складніші цілі для наших місій. Сподіваюся, одного дня ми досягнемо головної – знищення Путіна та його режиму", – заявив він. відео дня

Бої на території Курської та Бєлгородської областей РФ відбуваються в той час, коли російський диктатор Володимир Путін готується до свого переобрання на президентських виборах в Росії, які відбудуться вже у ці вихідні.

Барановський сказав, що операція повстанців була приурочена до цього часу навмисно.

"Можливо, ми не зможемо зупинити федеральні вибори, але ми можемо зірвати регіональні голосування, тому ми робимо все можливе, щоб принести це "повітря свободи" принаймні в деякі частини країни", - пояснив він, назвавши прийдешнє опитування "останнім поштовхом Путіна до узурпації влади", - зазначив російський доброволець.

Що відомо про Легіон "Свобода Росії" Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

Наступ російських добровольців на територію Росії - що відомо

Російські добровольці продовжують бої з регулярними військами РФ за село Тьоткіно в Курській області, що межує з Сумською областю України. Пресслужба Легіону Свобода Росії повідомила, що бійці звільнили частину населеного пункту.

Президент РФ Володимир Путін прокоментував прорив російських добровольців на територію Бєлгородської та Курської областей 12 березня. Він заявив, що дії бійців легіону "Свобода Росії", "РДК" і "Сибірського батальйону" можна розцінювати як спробу зірвати президентські вибори в РФ і "отримати козир" для обміну територіями на можливих переговорах.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що операція в Бєлгородській і Курській областях, яку провели ополченці Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії і Сибірського батальйону, є лише початком. Якщо Володимир Путін і його оточення вважають, що все йде за планом, то вони глибоко помиляються.

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