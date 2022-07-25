Щоби покласти край війні: Папа Римський заявив, що хоче приїхати до Києва

Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва / Reuters

Папа Римський Франциск у неділю, 24 липня, заявив, що хоче відвідати Київ. Понтифік заявив, що має намір приїхати в Україну, щоби завершити жорстоку війну.

Як пише Reuters, під час свого польоту в Канаду Папа Римський в розмові з журналістами розповів, що дуже хоче приїхати до Києва, щоби зупинити війну.

"У мене велике бажання поїхати до Києва", — відповів Папа Римський на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну.

Як повідомляв Главред, раніше Папа Римський Франциск зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення Росії в Україну. Зокрема, за його словами, позиція НАТО могла спровокувати країну-агресорку РФ на війну.

Нагадаємо, 85-річний понтифік Франциск в інтерв'ю найбільшій італійській газеті Corriere Della Sera розповів, що ще в березні направив президенту РФ Володимиру Путіну пропозицію про проведення зустрічі з метою завершення війни Росії проти України.

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