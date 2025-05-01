Що буде, якщо США вийдуть з мирних переговорів: експерт назвав ризики для України

Сунгуровський спрогнозував, як будуть розвиватися події, якщо Трамп вийде з переговорного процесу.

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Що втратить Україна, якщо США припинять переговори і допомогу? / Колаж: Главред, фото: Facebook, ОПУ

Ключові тези:

Якщо США вийдуть з переговорів і припинять допомогу - Україні буде важко

Зокрема, українцям буде складно через втрату засобів протиракетної оборони

США протягом останнього часу все частіше заявляють про можливість виходу із переговорів щодо завершення війни Росії проти України. В інтервʼю Главреду директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський спрогнозував, як будуть розвиватися події в такому випадку.

За словами експерта, якщо Америка вийде з переговорного процесу та остаточно припинить надавати допомогу, то Україні буде вкрай важко.

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"Насамперед — через втрату засобів протиракетної оборони. Наразі їм, на жаль, поки що немає повноцінної заміни. Є певні повідомлення, що в Україні вже ведуться розробки у сфері протиракетної оборони, але це — перспектива не найближчих днів. Такі системи не з’являться ані сьогодні, ані завтра", - розповів Сунгуровський.

Він пояснив, що у разі розвитку такого сценарію, Україні доведеться витримувати дуже складну ситуацію.

Водночас директор військових програм Центру Разумкова наголосив, що в жодному випадку не можна опускати руки, краще нарощувати дипломатичні зусилля, контакти з окремими компаніями, щоб вони тиснули на Дональда Трампа.

"Адже вони (компанії - ред.) на цьому не лише прибутки — вони втрачають імідж, ринки. І навіть якщо це не є зрозумілим для самого Трампа, то керівництво компаній усе це відчуває на собі дуже гостро. Саме тому я вважаю, що процес таки зрушить з мертвої точки, і ми отримаємо дозвіл на продаж Україні відповідного озброєння. Йдеться не лише про ракети — це і РЕБ, і мікрочіпи, і напівпровідники, і багато іншого", - переконаний Сунгуровський.

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Раніше Трамп погрожував вийти з мирних переговорів щодо України, якщо одна зі сторін буде ускладнювати досягнення миру.

Держсекретар США Марко Рубіо також заявляв, що США готові визнати переговори про припинення вогню в Україні нежиттєздатними, якщо протягом кількох днів не вдасться домогтися успіху. Він зазначив, що американська сторона дивитиметься на те, чи налаштовані на мир обидві сторони.

Крім того, політичний та економічний експерт Тарас Загородній переконаний, що навіть, якщо США вирішать відійти від участі в переговорному процесі, вони все одно будуть стикатися з наслідками війни між Росією та Україною у глобальному контексті, адже ця війна впливає на багато сфер міжнародної політики й безпеки, і уникнути її наслідків Вашингтон не зможе.

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Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

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