"Медицина безсила": лікарі розповіли про хворобу Лукашенка

Кожен крок Лукашенку дається важко. Фахівці розповіли, що не так з білоруським диктатором.

У Лукашенка, імовірно, є проблеми зі здоров'ям / УНІАН

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко страждає від вікових проблем зі здоров'ям. Судячи з його ходи, у самопроголошеного президента щось не так із тазостегновим суглобом і коліном.

Telegram-канал Білорусь головного мозку попросив двох фахівців оцінити стан здоров'я Лукашенка після того, як був опублікований новорічний ролик, на якому видно, що кожен крок диктатору дається важко.

"Потрібно мати на увазі, що по відео точного діагнозу не поставиш. Але тут очевидно: пустує тазостегновий суглоб і коліно", – заявив спортивний реабілітолог.

Лукашенко, імовірно, боляче ходити / скріншот

Ще один експерт, який вже багато років займається проблемами опорно-рухового апарату, теж побачив ознаки хвороби.

"При проблемах із судинами больовий синдром більший, при ньому не зовсім тягнуть ногу, скоріше, кульгають. Нормально в такому віці та з такою вагою мати питання із тазостегновими суглобами, з клубово-крижовими, з колінними, а також мати купу міжхребцевих гриж", – сказав лікар.

При цьому хоча Лукашенко може дозволити собі медицину будь-якого рівня, лікування йому не допоможе.

"Повірте, в лікуванні цих захворювань нічого не працює майже. Стегно можна під оперативну заміну, але це тягне за собою довгу та важку реабілітацію. Грижі можна видаляти лише у разі великих питань, інакше можна гірше зробити. Найголовніше у всіх артрозах, щоб їх не допускати, це тримати вагу правильну і спорт теж адекватний", – відповів фахівець.

За словами лікаря, хоча подібні хвороби доставляють багато дискомфорту, а іноді й сильний біль, "від таких проблем швидко не вмирають".

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