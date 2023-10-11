УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ може підштовхнути Іран до війни, щоб "насолити" Україні – Загородній

Альона Вороніна
11 жовтня 2023, 02:10
Війна в Ізраїлі не здатна вплинути на надання Україні допомоги від інших держав. Тому РФ, щоб зупинити потік цієї допомоги, спробує розпалити ще один конфлікт.
Тарас Загородний, Владимир Путин
РФ може підштовхнути Іран до війни, щоб "насолити" Україні, зазначає Загородній/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Країна-агресорка Росія хоче використати війну в Ізраїлі для того, щоб зірвати надання військової допомоги Україні від інших держав.

Але такий план провальний. Тому Кремль може піти на інший крок і спробувати розпалити ще одну війну на Близькому Сході, підштовхнувши до цього Іран. Таку думку висловив політичний і економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Головне завдання Росії – зірвати поставки озброєння в Україну. Тому зараз Росія намагатиметься перекидати зброю, яку знайшла на полі бою, в Палестину, щоб розповісти, що Україна нібито торгує зброєю, яку їй надають", – зазначив Загородній.

відео дня

Проте, за словами експерта, відвернути цим увагу від України Росії навряд чи вдасться. Єдине, що може вплинути, то це розв'язання війни на Близькому Сході руками Ірану.

"Для цього Кремль надаватиме Ірану військову допомогу у вигляді поставок зброї та ядерних технологій. Це вигідно Росії, адже тоді вона зможе спробувати підвищити ціну на нафту до 200 доларів. Однак тут РФ увійде в протиріччя з іншими країнами. В першу чергу – з Китаєм, адже йому нова війна і зростання цін на нафту не цікаві", – сказав експерт.

Нагадаємо, у Politico назвали вигоду Кремля від нападу ХАМАС на Ізраїль. Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль зіграв на руку Росії. Тепер глава Кремля сподівається, що Україні надходитиме менше зброї. Європейський чиновник назвав цю атаку, яка почалася у день народження російського диктатора 7 жовтня, "найкращим подарунком Путіну".

Військова допомога Україні

Видання Reuters писало, що 11 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена ймовірно оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 200 мільйонів доларів.

Після цього The Washington Post з посиланням на слова двох високопоставлених чиновників в Адміністрації президента США повідомляло, що у Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні. Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні Іран вторгнення Росії Тарас Загородній
Реклама

Головне за день

РФ може підштовхнути Іран до війни, щоб "насолити" Україні – Загородній

РФ може підштовхнути Іран до війни, щоб "насолити" Україні – Загородній

02:10 Україна
Яким буде закінчення війни: експерт назвав 3 сценарії

Яким буде закінчення війни: експерт назвав 3 сценарії

00:19 Україна
"Графіки будуть переглянуті": стало відомо на скільки можуть відключати світло

"Графіки будуть переглянуті": стало відомо на скільки можуть відключати світло

23:56 Україна
Всі головні новини

Останні новини

03:13

Потрібно встигнути за 21 секунду: неймовірний тест для перевірки IQ

02:42

Для багатьох це буде відкриттям: як правильно міряти температуру

02:10

РФ може підштовхнути Іран до війни, щоб "насолити" Україні – Загородній

01:33

Скорочення військової допомоги Україні призведе до заморожування війни - Золотарьов

00:19

Яким буде закінчення війни: експерт назвав 3 сценарії

Війна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - ЗагороднійВійна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - Загородній
10 жовтня, вівторок
23:56

"Графіки будуть переглянуті": стало відомо на скільки можуть відключати світло

23:29

Коханка Девіда Бекхема відреагувала на висловлювання Вікторії про їхній роман

22:41

Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази - Міноборони країни

22:41

Як часто треба прати рушники: яку помилку найчастіше допускають люди

Реклама
22:34

"Обрала свій вектор розвитку": Maruv планує повернутися до РФ - ЗМІ

22:13

ППО і снаряди: Зеленський анонсував "гарні новини" у допомозі ЗСУ

21:43

"Сюрреалістична картинка": Брежнєва пішла від Меладзе через його юну коханкуВідео

21:20

Ракети і не тільки: США оголосять новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

20:55

"Все було сплановано": у ГУР розповіли, яку українську зброю росіяни передали ХАМАСу

20:22

Чому не можна їсти банани з білими плямами: відповідь вас збентежить

20:20

Вдарять морози: в Україні температура повітря опуститься нижче 0

19:59

"Армія України має воювати асиметрично": експерт розповів, які можливості є в росіянВідео

19:51

РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм: велике місто України під загрозою

19:34

Як обхитрити небажання Трампа допомагати Україні: розкрито одну лазівку

19:26

У мережі з'явилося фото коханця Кіркорова, заради якого він пришив собі нові частини тіла

Реклама
19:12

РФ перейшла в активний наступ: на фронті важкі бої - ЗСУ

19:10

Доля ATACMS для УкраїниПогляд

18:57

"Масовані обстріли та загрози Україні": експерт розкрив хитрі задуми росіян

18:37

"Українці - недобите зло": полонений комбат РФ Шайтан виявився "зіркою" росТБ

18:34

Блогерка перетворила обличчя на "надувну подушку": шукає гроші на "скули"

18:25

Помер український актор-колаборант, який отримав нагороду від Путіна

18:14

Ідеальна різниця у віці для щасливих стосунків: які пари не розлучаються

18:05

На якому боці краще спати: нескладні поради, які допоможуть кожномуВідео

17:59

"Польська" модель Гетманцева про оподаткування може знищити малий бізнес - ЗМІ

17:57

Вижила, але ще на межі смерті: неймовірна історія німкені, захопленої ХАМАС

17:46

Playboy розірвав контракт із зіркою фільмів для дорослих за підтримку ХАМАС

17:44

Новий зерновий коридор та навчання пілотів: результати візиту Зеленського до Румунії

17:38

Favbet Foundation передав на Донецький напрямок Nissan Navara

17:38

Людей розстрілювали впритул, убитих грабували: CNN про бійню ХАМАС на вечірціВідео

17:08

Представник Слєпакова прокоментував захоплення артиста в полон бойовиками ХАМАС

17:06

Медведєва жорстко "накрило": йому ввижається "отримання ІДІЛ української зброї"

16:51

Потрібна 1 таблетка: господині розкрили секрет, як прибрати плями з дверцят духовки

16:30

Операція на території Білорусі: Росія готується провести жахливу провокацію

16:19

"Блазень", який бере участь у "клоунаді": Охлобистін брехливо посипав голову попелом

16:15

99% людей відповідають неправильно: надскладна загадка з водою і чашками

Реклама
16:09

Коли по всій Україні випаде перший сніг: синоптик спрогнозувала дату

16:06

Що не можна позичати 11 жовтня, щоб не було неприємностей: прикмети дня

16:05

Були неправі і жорстокі, але люблю: Собчак відкрито виправдала вбивць-росіян в Україні

16:03

"Місяць буде посереднім": 4 знаки зодіаку переживуть жовтень без потрясіньВідео

15:53

"Москва передала озброєння": РФ знала про підготовку ХАМАС до нападу на Ізраїль - ГУР

15:41

Прощання з Ніною Матвієнко: повна програма, час, адреси

15:40

Чому доводиться переплачувати за газ: у "Нафтогазі" відповіли

15:20

РФ до весни буде сильнішою за Україну і може піти у наступ – РустамзадеВідео

14:59

"Безпека на 10-20 років": експерт розповів про 3 сценарії завершення війни в УкраїніВідео

14:55

Путін дав задню: британська розвідка повідомила про надважливе рішення Кремля

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти