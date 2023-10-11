РФ може підштовхнути Іран до війни, щоб "насолити" Україні – Загородній

Війна в Ізраїлі не здатна вплинути на надання Україні допомоги від інших держав. Тому РФ, щоб зупинити потік цієї допомоги, спробує розпалити ще один конфлікт.

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РФ може підштовхнути Іран до війни, щоб "насолити" Україні, зазначає Загородній/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Країна-агресорка Росія хоче використати війну в Ізраїлі для того, щоб зірвати надання військової допомоги Україні від інших держав.

Але такий план провальний. Тому Кремль може піти на інший крок і спробувати розпалити ще одну війну на Близькому Сході, підштовхнувши до цього Іран. Таку думку висловив політичний і економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Головне завдання Росії – зірвати поставки озброєння в Україну. Тому зараз Росія намагатиметься перекидати зброю, яку знайшла на полі бою, в Палестину, щоб розповісти, що Україна нібито торгує зброєю, яку їй надають", – зазначив Загородній. відео дня

Проте, за словами експерта, відвернути цим увагу від України Росії навряд чи вдасться. Єдине, що може вплинути, то це розв'язання війни на Близькому Сході руками Ірану.

"Для цього Кремль надаватиме Ірану військову допомогу у вигляді поставок зброї та ядерних технологій. Це вигідно Росії, адже тоді вона зможе спробувати підвищити ціну на нафту до 200 доларів. Однак тут РФ увійде в протиріччя з іншими країнами. В першу чергу – з Китаєм, адже йому нова війна і зростання цін на нафту не цікаві", – сказав експерт.

Нагадаємо, у Politico назвали вигоду Кремля від нападу ХАМАС на Ізраїль. Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль зіграв на руку Росії. Тепер глава Кремля сподівається, що Україні надходитиме менше зброї. Європейський чиновник назвав цю атаку, яка почалася у день народження російського диктатора 7 жовтня, "найкращим подарунком Путіну".

Військова допомога Україні

Видання Reuters писало, що 11 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена ймовірно оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 200 мільйонів доларів.

Після цього The Washington Post з посиланням на слова двох високопоставлених чиновників в Адміністрації президента США повідомляло, що у Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні. Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю.

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