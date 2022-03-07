Чебурнет поруч: влада РФ активно готується до відключення від світової Мережі

Соцмережі

Росія планує з 11 березня повністю відключитися від світового інтернету. І вже почала розсилати всім власникам телекомунікаційних сервісів (порталів, ресурсів, сайтів) відповідні документи.

Про це свідчать урядові телеграми, "злиті" в каналах, пов'язаних з "Роскомнадзором", пише NEXTA.

t.me/nexta_live

t.me/nexta_live

Нагадаємо, на території Росії, крім Facebook і Twitter, заблокували ще й TikTok. Влада РФ все більше хоче контролювати свободу слова та інформаційне поле своїх громадян.

Також повідомлялося, що стрімінговий сервіс Netflix призупинив роботу в Росії через війну в Україні, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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