В Україні пошкоджено або зруйновано більш ніж 200 шкіл

В Україні пошкоджено або зруйновано 211 шкіл / УНІАН

В результаті нападу російських військових 211 українських шкіл зруйновані або пошкоджені, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній день спостерігаємо, що кожен день зруйнованих або пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, частина пошкоджені", - зазначив чиновник.

Крім того, Шкарлет нагадав, що на початку російської військової агресії в Україні оголосили двотижневі канікули, але незабаром навчання планують відновити.

"Освітній процес не має перериватися, наступного тижня ми будемо рекомендувати там, де це можливо (дуже багато дітей виїхало в області, де є можливість здійснювати освітній процес). Там, де немає такої можливості, ми будемо давати можливість індивідуального, дистанційного навчання", - повідомив Шкарлет.

Нагадаємо, 4 березня російські війська розбомбили школу №25 у Житомирі. В результаті попадання ракети повністю була зруйнована половина школи.

Перед цим ще один серйозний обстріл Житомира стався ввечері 1 березня - тоді російські війська вдарили по спальних районах міста. В результаті загинули 2 людини, ще 16 – постраждали, серед них 6 дітей.