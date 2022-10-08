Центр Москви терміново перекрили: в РФ почалися арешти військових - ГУР

Всі військові підрозділи по периметру Москви приведені в підвищену бойову готовність.
В столиці Росії у Москві почався комплекс "заходів", спрямованих проти військових.
Як повідомляє в Telegram ГУР МО України, з цією метою в центрі міста частково перекрито автомобільний рух.
Відомо, що в місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти" Росгвардії.
Вони рухаються в центр спільно з підрозділами поліції.
Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.
Разом з цим, всі військові підрозділи по периметру Москви приведені в підвищену бойову готовність.
Ядерний шантаж РФ
Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.
У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.
Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.
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