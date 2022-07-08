Сіндзо Абе помер після замаху: хто вбив колишнього прем'єрміністра Японії

Сіндзо Абе / News.cn, pixabay

Колишній прем'єр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після замаху, повідомляє японський телеканал NHK.

Повідомляється, що в нього двічі вистрілили з саморобного дробовика.

Як передають місцеві телеканали, в японському місті Нара невідомий чоловік двічі вистрілив у спину колишнього прем'єра країни Сіндзо Абе з рушниці в той час, як він виступав з промовою в місті Нара напередодні виборів.

Колишній японський прем'єр втратив свідомість, його госпіталізували на вертольоті.

Вогнепальне поранення в шию

Зазначимо, що за даними Nikkei, постріл був зроблений в спину з дробовика, проте місцева поліція уточнила, що стріляли з пістолета. Пізніше Kyodo повідомив, що політик отримав вогнепальне поранення в шию справа, проте у нього відкрилася підшкірна кровотеча в лівих грудях.

Після госпіталізації Абе місцеві ЗМІ почали писати, що у колишнього прем'єр-міністра серцево-легенева недостатність.

Пізніше з'явилося повідомлення, що Сіндзо Абе помер.

Стрілка затримали

Підозрюваного, який вчинив замах на Сіндзо Абе, затримали. Ним виявився колишній військовий Морських сил самооборони Японії до 2004 року.

Стрільцеві, на ім'я Тецуя Ямагамі, 41 рік. Сам він родом з міста Нара, де і було скоєно замах.

За інформацією місцевих ЗМІ, Стрілець вже дав перші свідчення в яких заявив, що був незадоволений політикою експрем'єра і планував його вбити.

Також відомо, що після нападу на Абе Національне поліцейське управління створило екстрений штаб.

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