Зупинилося серце і відмовили легені: на експрем'єра Японії Сіндзо Абе скоїли напад - ЗМІ

На Сіндзо Абе скоєно замах / Фото УНІАН ​

На колишнього прем'єра Японії Сіндзо Абе 8 липня невідомий скоїв напад. Політик отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували без свідомості.

Напад стався під час виступу Сіндзо Абе в місті Нара біля станції Ямато-Сайдайдзі, повідомляє NHK.

Місцеві репортери стверджують, що під час виступу Абе двічі були чутні звуки, схожі на постріли. За деякими даними, в колишнього японського прем'єр-міністра стріляли з рушниці.

"Було чутно щонайменше два постріли. Абе після нападу госпіталізували з кровотечею і без свідомості. У нього, імовірно, зупинилося серце і відмовили легені", – йдеться в повідомленнях місцевих ЗМІ.

Представник поліції заявив, що у політика зафіксували зупинку серця. Неназваний урядовий чиновник сказав NHK, що стан Абе "досить поганий".

Поліція вже встановила особу одного чоловіка, який може бути причетний до замаху. Його особу встановлено - це 40-річний Тецуя Ямагамі, житель міста Нара, повідомляє Kyodo. Його мотиви поки що не відомі.

В уряді Японії створено кризовий штаб. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда терміново направляється в Токіо, повідомляє Reuters.

Зазначимо, Сіндзо Абе - рекордсмен за тривалістю перебування на посаді прем'єра за всю історію Японії. Обіймав посаду прем'єр-міністра в 2006-2007 і 2012-2020 роках. Сінздо Абе пішов у відставку під час пандемії коронавірусу наприкінці серпня 2020 року через проблеми зі здоров'ям.

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