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Зупинилося серце і відмовили легені: на експрем'єра Японії Сіндзо Абе скоїли напад - ЗМІ

8 липня 2022, 07:30

Поліція вже встановила особу одного чоловіка, який може бути причетний до замаху на Сіндзо Абе. Мотиви його дій поки що невідомі.

На Сіндзо Абе скоєно замах
На Сіндзо Абе скоєно замах / Фото УНІАН ​

На колишнього прем'єра Японії Сіндзо Абе 8 липня невідомий скоїв напад. Політик отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували без свідомості.

Напад стався під час виступу Сіндзо Абе в місті Нара біля станції Ямато-Сайдайдзі, повідомляє NHK.

Місцеві репортери стверджують, що під час виступу Абе двічі були чутні звуки, схожі на постріли. За деякими даними, в колишнього японського прем'єр-міністра стріляли з рушниці.

"Було чутно щонайменше два постріли. Абе після нападу госпіталізували з кровотечею і без свідомості. У нього, імовірно, зупинилося серце і відмовили легені", – йдеться в повідомленнях місцевих ЗМІ.

Представник поліції заявив, що у політика зафіксували зупинку серця. Неназваний урядовий чиновник сказав NHK, що стан Абе "досить поганий".

Поліція вже встановила особу одного чоловіка, який може бути причетний до замаху. Його особу встановлено - це 40-річний Тецуя Ямагамі, житель міста Нара, повідомляє Kyodo. Його мотиви поки що не відомі.

В уряді Японії створено кризовий штаб. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда терміново направляється в Токіо, повідомляє Reuters.

Зазначимо, Сіндзо Абе - рекордсмен за тривалістю перебування на посаді прем'єра за всю історію Японії. Обіймав посаду прем'єр-міністра в 2006-2007 і 2012-2020 роках. Сінздо Абе пішов у відставку під час пандемії коронавірусу наприкінці серпня 2020 року через проблеми зі здоров'ям.

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