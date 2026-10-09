Бунт проти Путіна: експерт розкрив, що може вивести росіян на протести

У Росії відбувається тоталітарний транзит - перехід від автократії до тоталітаризму, пояснив Володимир Горбач.

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Оприлюднено умови протестів у РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Головне із заяв Горбача:

У РФ відбувається транзит - перехід від автократії до тоталітаризму

Не виключено прояви терору в РФ проти власного населення

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував питання ймовірності виникнення внутрішнього опору путінському режиму в РФ.

"У Росії відбувається тоталітарний транзит - перехід від автократії до тоталітаризму з усіма особливостями цього процесу. Звісно, він відбуватиметься на новій технологічній основі. Замість цензури в пресі буде, наприклад, регулювання інтернету тощо", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт не виключає проявів у РФ терору проти власного населення - тієї його частини, яка буде незадоволена і демонструватиме це невдоволення зовні.

"Ті, хто бунтуватиме, стануть "ворогами народу", і їх жорстко придушуватимуть. Відбудуться зміни й в економічному устрої. Будуть масові націоналізації, експропріації капіталу, грошей, власності тощо. Бо для ведення війни Путіну знадобляться ресурси", - вважає він.

Співрозмовник пояснив, що режим у РФ витрачає ресурси, але не заробляє стільки, щоб їх поповнювати.

"Тому кошти вилучатимуть, наприклад, у олігархів, і населення цьому аплодуватиме. Потім кошти можуть забирати вже у населення - через депозити, їх конфіскацію або заморожування тощо. Але все це відбуватиметься - і вже відбувається - у сповільненому режимі, щоб не спровокувати соціальний вибух і протести. Поки в Російській Федерації не буде фізичного голоду, режим залишатиметься стабільним", - додав Горбач.

Журналіст оцінив шанси на масовий бунт у Росії

Журналіст Олександр Сотник вважає, що найближчим часом ймовірність масштабних протестів проти влади Володимира Путіна залишається низькою. На його думку, суспільне невдоволення виявлятиметься переважно у локальних акціях та окремих конфліктах у російських регіонах. При цьому силові структури, як зазначає Сотник, зберігають можливість оперативно придушувати подібні виступи, не допускаючи їх поширення на всю країну. Журналіст вважає, що для створення серйозної загрози Кремлю протестному руху бракує єдності, скоординованих дій та широкої громадської підтримки. У зв’язку з цим він оцінює сценарій масштабного й одночасного виступу проти російської влади як малоймовірний.

Раніше політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи починають у РФ розглядати когось на роль наступника диктатора РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв "Главред", раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-суспільства зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді є неефективною, потрібно працювати над переворотом усередині РФ.

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Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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