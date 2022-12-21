"Бункерний дід загрався": очільник СБУ назвав два варіанти долі Путіна

СБУ уже зібрала скарбничку доказів злочинів РФ і пред’явить їх у міжнародних кримінальних судах, каже Малюк.

Очільник СБУ назвав два варіанти долі Путіна/ УНІАН, сайт Кремля

Розв’язана Росією війна проти України виявилася провальною для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер на нього чекає два варіанти – або лава підсудних у Гаазі, або смерть в бункері.

Таку думку висловив тимчасово виконуючий обов’язки очільника Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю Наталії Мосейчук. Він зазначає, що диктатор РФ уже загрався і живе у своєму хворобливому світі.

"Загрався, закрався, зазнався. Це – бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти: або лава підсудних у Гаазі, або безславна смерть десь в бункері на Алтаї", – спрогнозував Малюк.

Він зазначив, що СБУ уже зібрала скарбничку доказів, які будуть використані у міжнародних кримінальних судах для доведення провини країни-агресорки РФ.

Хто такий Василь Малюк Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

Раніше політичний аналітик Володимир Горбач зазначав, що російський диктатор Володимир Путін може повторити спробу масованого наступу на Україну з різних сторін – півночі, півдня, сходу. Така тактика уже показала свою неефективність, проте глава Кремля думає, що винні у провалі виконавці. Мовляв, якщо змінити виконавців – план може спрацювати.

Нагадаємо, політичний аналітик Володимир Горбач раніше зазначав, що під час підготовки нового масштабного наступу на Україну з Білорусі РФ маскуватиме це під проведення спільних російсько-білоруських військових навчань. Це дасть змогу пояснити, чому вона перекидає на територію Білорусі велику кількість російських військових. А для України це повинно стати сигналом, що вже відбувається підготовка до нового наступу.

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