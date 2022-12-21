Путін може змінити виконавців і піти в новий наступ з півночі, півдня і сходу – аналітик

Диктатор РФ може звинувачувати у провалі російських наступів військове керівництво. Тому він може його замінити і почати нові масштабні атаки.

Путін може змінити виконавців і піти в новий наступ, вважає аналітик Владимир Горбач/ Главред, скрін

Російський диктатор Володимир Путін може повторити спробу масованого наступу на Україну з різних сторін – півночі, півдня, сходу. Така тактика уже показала свою неефективність, проте глава Кремля думає, що винні у провалі виконавці. Мовляв, якщо змінити виконавців – план може спрацювати.

Про це розповів політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що передбачити наступні кроки диктатора РФ важко, адже він може щось планувати, а потім передумати.

"Але за їхніми попередніми діями можна передбачити, що вони можуть спробувати повторити ту саму атаку з різних боків – півночі, півдня, сходу. Це вже показало непродуктивність і хибність для них такого кроку. Але вони можуть на це піти, і, очевидно, "видатний полководець" Путін, який, можливо, це задумав, вирішив, що минулого разу були погані виконавці, тому потрібні нові, щоб ще раз це повторити", – припускає Горбач.

Проте результат такої можливої атаки буде таким самим, як і попередня спроба окупантів – успіху вони не досягнуть.

За словами аналітика, російські загарбники можуть спробувати наступати на одній ділянці, зважувати результативність, а потім змінювати ділянку й атакувати вже на іншій.

"Усе залежатиме від ситуації на фронтах – росіяни хотітимуть йти з усіх боків, але на півдні їм це вже не вдасться. Тому мені здається, що це вже в них буде спроба агонії – кинутися на амбразуру і остаточно переконатися у неможливості виконання завдань, які перед ними ставлять", – зазначає аналітик.

Загроза нового масованого наступу військ РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський оцінив загрозу потужнішого наступу РФ у 2023 році. Він наголосив, що росіяни одержимі помстою і ніколи не відмовлялися від своїх загарбницьких планів щодо України. Тому не можна відкидати того варіанту, що країна-агресорка Росія і справді може здійснити новий наступ у 2023 році.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначав, що країна-агресорка Росія може піти у масований наступ в Україні з кінця січня 2023 року і пізніше. До того часу головним завданням Збройних сил України є підготовка до таких дій ворога. Розвиток подій у війні залежатиме від того, як добре зможе підготуватися до наступу ворога українська сторона.

Нагадаємо, політичний аналітик Володимир Горбач раніше зазначав, що під час підготовки нового масштабного наступу на Україну з Білорусі РФ маскуватиме це під проведення спільних російсько-білоруських військових навчань. Це дасть змогу пояснити, чому вона перекидає на територію Білорусі велику кількість російських військових. А для України це повинно стати сигналом, що вже відбувається підготовка до нового наступу.

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