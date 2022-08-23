Вбиватимуть цивільних: ФСБ планує в РФ серію терактів з масовими жертвами – Данілов

ФСБ планує в РФ серію терактів з масовими жертвами – Данілов/ УНІАН, kp.ru

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) організує в РФ серію терористичних актів, під час яких може загинути багато цивільних.

Країна-агресорка таким чином хоче "замилити очі" росіянам і змусити їх знову підтримувати війну проти України. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.

"На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних", – написав Данілов.

Він зазначив, що вбивство в Росії доньки кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ї – це лише початок.

Також секретар РНБО України наголосив, що Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Україна не причетна до вбивства у Росії Дар'ї Дугіної. Її вбили російські спецслужби. За його словами, нашій державі загибель цієї людини не відіграє важливу роль, а от ФСБ РФ могла "прибрати" її через те, що вона разом зі своїм батьком критикували довготривалість так званої "спецоперації" Росії в Україні.

Вбивство Дар’ї Дугіної в РФ

Автомобіль, за кермом якого була донька Олександра Дугіна Дар'я, підірвали у ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Пізніше в РФ спалилися на черговому фейку, заявивши, нібито уже "розкрили вбивство Дугіної". У країні-агресорці озвучили ім’я українки, яка нібито винна у вбивстві, і при цьому назвали її військовою з полку "Азов". Але в "Азові" після цього заявили, що така людина ніколи у них не служила.

Хоча були припущення, що хотіли вбити Дугіна, а Дар’я загинула випадково, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські спецслужби хотіли вбити саме Дар’ю.

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