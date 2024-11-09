"Буде пропонувати Путіну угоду": Золотарьов назвав головний прорахунок Трампа

Політолог упевнений, що у США є варіант боляче вдарити по РФ.

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Золотарьов назвав головний прорахунок Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Чому угода Трампа з Путіним не увінчається успіхом

Як Трамп може вдарити по Росії

Заява Дональда Трампа про те, що більше не буде ніяких воєн, і передвиборча обіцянка про завершення війни за 24 години - це щось із серії мисливських розповідей, коли бажане хочуть видати за дійсне і пропонують прості рецепти розв'язання складних проблем.

В інтерв'ю Главреду політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначив, що Трамп все ж має намір реалізувати свою обіцянку.

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"З огляду на його психологію, він, природно, буде підходити до цього з бізнес-підходом і пропонувати Путіну угоду. Але я не впевнений у тому, що він знайде взаємність - поки агресор на куражі і робить ставку на військову силу, це може призвести до діаметрально протилежного результату", - зазначив експерт.

За його словами, найболючіше для Росії з того, що може зробити Трамп - намір серйозно обрушити ціни на нафту.

Трамп інфографіка / Інфографіка: Главред

"Тобто розконсервувати нафтовидобуток, продати проєкт Keystone - нафтопроводу від Канади до Мексиканської затоки, який було закрито після обрання Байдена президентом. А оскільки експорт енергоносіїв, нафти і газу - це одне з головних джерел, якими фінансується війна і забезпечується внутрішня економічна стабільність Російської Федерації, це може бути досить болісно. Подібно до того, яким болючим виявилося обвалення цін на нафту у 80-х роках", - нагадав Золотарьов.

Можливі плани Трампа щодо завершення війни

Як повідомляв Главред, ще до інавгурації Трамп може провести переговори з Росією, за підсумками яких Україні нададуть план завершення війни.

І якщо Київ не погодиться, Штати можуть припинити військову підтримку.

Трамп спробує переконати Путіна укласти угоду про припинення війни в Україні, вважає колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. На його думку, Трамп навряд чи погодиться піти на поступки Путіну.

Президентство Трампа вплине на політику США щодо підтримки України, вважають журналісти The New York Times. Є побоювання, що Трамп наполягатиме на невигідному для Києва сценарії завершення війни.

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