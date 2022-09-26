БТРи їдуть зупиняти втікачів: на кордон РФ і Грузії вирушили російські військові

На кордон РФ і Грузії вирушили російські військові, щоб зупиняти втікачів від мобілізації/ Telegram, скрін

На кордоні Росії та Грузії, де зібралася багатокілометрова черга автомобілів втікачів від мобілізації, помітили російських військовослужбовців на бронетранспортерах.

БТРи рухалися до контрольно-пропускного пункту "Верхній Ларс". Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

У російських медіа зазначають, що, очевидно, військові РФ збираються розгорнути біля кордону блокпост, щоб не пропускати на виїзд чоловіків з російським громадянством призивного віку.

Через цей блокпост упродовж минулих тижнів росіяни намагалися виїхати з країни. І в ці дні там постійно багатокілометрові затори.

Пізніше російське пропагандистське видання РБК повідомило: у ФСБ підтвердили, що БТР вирушив до пункту пропуску "Верхній Ларс". Проте там водночас сказали, нібито російські військові не збираються "завертати" росіян, а просто стежитимуть за ситуацією, щоб велика кількість людей не прорвала кордон.

"БТР туди рухається, але він рухається не для виставлення блокпосту. Це, грубо кажучи, резерв на всякий непередбачений випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску і без оформлення прикордонних формальностей залишити країну", – процитували заву ФСБ російські пропагандисти.

У мережі уже з’являються фото і відео величезної черги автомобілів росіян до пункту пропуску "Верхній Ларс".

Багатокілометрова черга на виїзд з РФ/ скрін

На кордон Росії та Грузії поїхали російські БТРи/ скрін

Протести в РФ проти мобілізації на війну

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

Під час протестів у Дагестані мітингувальники просунулися до столиці Республіки Махачкали. У столиці жінки сперечалися з поліцейським, стверджуючи, що Росія напала на Україну. Вони також скандували "Ні війні".

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