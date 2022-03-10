Британія готова розтрощити РФ новими санкціями і притягнути до відповідальності за атаку на лікарню

Великобританія / pixabay.com

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії обговорили подальші санкції проти Росії, а також нові програми військової допомоги.

Як повідомив в Twitter Володимир Зеленський, у розмові з британським прем'єрміністром вони обговорили перспективну військову допомогу Збройним силам України.

"Провів чергову розмову з прем'єрміністром Борисом Джонсоном. Обговорили посилення санкційного тиску на РФ, подальшу підтримку України в боротьбі з агресором, в тому числі оборонну допомогу. Ціную лідерство Великобританії в протидії злочину, який здійснює Росія на українській землі", - прокоментував розмову Володимир Зеленський.

Зазначимо, британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що президент РФ Володимир Путін повинен відповісти за свої жахливі злочини, особливо це стосується обстрілу пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі, що стався 9 березня.

"Великобританія вивчає можливість додаткової підтримки України для захисту від авіаударів, і ми будемо притягувати Путіна до відповідальності за його жахливі злодіяння", - заявив Борис Джонсон.

Реклама

читайте також"Пауза стала вбивчою": Зеленський закликав лідерів Заходу до сміливості і зажадав закрити небо

Обстріл Маріуполя

Окупанти 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3.

Корпус лікарні повністю знищений.

Там також знаходився пологовий будинок. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених.

Авіаналіт був здійснений під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, в тому числі, був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

Читайте також: