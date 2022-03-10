"Пауза стала вбивчою": Зеленський закликав лідерів Заходу до сміливості і зажадав закрити небо

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку громадянам країни за вимоги закрити небо, і закликав лідерів держав Заходу сприяти захисту українців від авіанальотів і бомбардувань російських окупантів без зволікань.

"Я вдячний абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію, збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги. Ми повинні разом повернути деяким лідерам заходу сміливість. Щоб вони, нарешті, зробили те, що повинні були зробити ще в перший день вторгнення", - зазначив президент.

Зеленський додав, що лідери держав повинні або закрити українське небо від російських ракет і бомб, або надати нашій країні бойові літаки - "щоб ми все зробили самі".

"Адже пауза без рішення вже стала просто вбивчою", - підкреслює президент у зверненні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до західних партнерів з проханням закрити небо над Україною або терміново надати бойові літаки і системи ППО, щоб захистити країну від російських ракет.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вже 13 днів чує від Заходу тільки обіцянки щодо поставок літаків, а вина за кожну смерть в Україні лежить на росіянах, але відповідає за це і світ.

Читайте також: