УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Більшість - безрукі і безногі": журналіст розповів, як на околицю РФ привозять поранених окупантів

1 травня 2022, 13:31

За наявною інформацією, 28 квітня під час ведення бойових дій в Харківській області загинули 13 окупантів, а 23 - отримали серйозні поранення.

Окупант
Журналіст розповів, як на околицю РФ привозять поранених окупантів / фото УНІАН, Reuters

В Калінінградську область РФ масово надходять тіла загиблих російських окупантів из 11 армійського корпусу (в / ч 25810, місце дислокації ‒ місто Гусєв) зі складу Балтійського флоту після участі у війні проти України. Про це написав відомий журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook.

"На цьому тижні в Калінінград привезли трупи 16 солдатів і 34 важко поранених (більшість без кінцівок). Крім цього, за наявною інформацією, 28 квітня під час ведення бойових дій в Харківській області загинули 13 військовослужбовців і 23 отримали серйозні поранення (їх життя під загрозою, оскільки немає можливості евакуювати зі складу 11 армійського корпусу)", — повідомив журналіст.

читайте такожЗСУ зазнали великих втрат, але військам Росії не вдається розгромити нашу армію-Арестович

Нагадаємо, раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович оцінив втрати військ Росії на Ізюмському напрямку і відзначив тривалу відсутність підкріплення для окупантів.

Він розповів, що росіяни несуть великі втрати в техніці і живій силі.

Радник керівника офісу президента розповів, що окупанти відмовляються від введення нових сил.

"Вже чотири дні не видно руху російських військ з території РФ на територію України. Особливо на напрямку головного удару - на Ізюм. Назад валить велика кількість битої техніки, поранені і вбиті. Убитих дуже багато", - заявив Арестович в інтерв'ю.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
новини Росії Калінінград, російське вторгнення
Реклама
Популярне
Перехід Меркурія в знак Тільця 7-12 травня: кому зі знаків варто бути обережнимиПерехід Меркурія в знак Тільця 7-12 травня: кому зі знаків варто бути обережними "Чорний" долар різко рвонув вгору: стала відома несподівана причина"Чорний" долар різко рвонув вгору: стала відома несподівана причина Синоптик розповів, коли чекати спеки в Україні в травніСиноптик розповів, коли чекати спеки в Україні в травні Гороскоп на сьогодні 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удачаГороскоп на сьогодні 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удача Люди втекли від вибуху: момент попадання російської ракети в Києві потрапив на відеоЛюди втекли від вибуху: момент попадання російської ракети в Києві потрапив на відео
Підтримайте Главред

Останні новини

13:48

Два місяці були в окупації: жителі села на Харківщині зі сльозами зустрічали захисників України

13:39

"Не ганьбіться": російський глянець написав про Джолі, "забувши", як називається УкраїнаВідео

13:38

Війська РФ намагалися штурмувати позиції на Донбасі: бійці ЗСУ завдали по окупантах удару у відповідьВідео

13:31

"Більшість - безрукі і безногі": журналіст розповів, як на околицю РФ привозять поранених окупантів

13:18

Бункерного тирана обвели навколо пальцяПогляд

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 2 травня 2022: Левам - непередбачені витрати, Скорпіонам - доленосна зустріч

12:42

ПТРК Корсар у справі: на Харківщині нацгвардійці знищили БМП з окупантами та підбили танкВідео

12:34

ЗСУ відмовляється від радянської техніки і переходить на натівські зразки - Залужний

12:24

Якщо РФ забере свої війська з України, санкції проти неї може бути знято – очільниця МЗС ФРН БербокВідео

12:23

Гороскоп Таро на тиждень 2-8 травня: Близнюкам – гроші, Терезам - здійснення бажань, Рибам - підказки долі

12:14

Трагедія стане спусковим гачком небезпечних подій: як відіб'ється на Україні коридор затемнень 2022Відео

12:00

Йолка, яка народилася в Ужгороді, розважає росіян у Сочі і мовчить про війну на батьківщині

11:42

Українські воїни "Стугною" яскраво знищили елітний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"Відео

11:24

Le Monde: для України у війні з Росією минув час поступок, далі - перемога

11:21

Три сценарії війни: чого чекати УкраїніПогляд

11:15

"Навіть "ХНР" незручно оголошувати 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ уже не здатна наступати

11:12

Удари Росії з Криму і робота ППО: в Одесі війська України знищили 7 літаків ворогаВідео

10:56

Українка героїчно врятувала 16 собак від російських окупантів

10:39

У радіусі до 50 км знищено буде все: експерт пояснив, куди РФ може завдати ядерний удар

10:20

Нацгвардієць відправив російського "Грача" фермерам на металобрухт, а пілота - на концерт КобзонаВідео

Реклама
10:14

Фомін тиждень 2022: значення кожного дня, заборони і традиції

10:06

Росія зібралася надовго захопити Херсон, щоб посилити окупацію Криму - розвідка БританіїВідео

09:58

Ворог вдарив ракетами по заводу або складу мінеральних добрив на Миколаївщині

09:18

Дивом вціліла після бомбардувань: у Бородянці під завалами будинку знайшли ікону

09:18

Антипутінська коаліція: чи зможе світ втихомирити кремлівського монстраПогляд

09:03

У Росії "палає" від візиту Джолі в Україну - заманюють актрису в "ЛДНР" горілкоюВідео

08:54

Кулеба і Блінкен повели телефонну розмову - обговорили допомогу Україні в $33 млрд

08:35

"Спецназ ріже їх по тилах, втрати величезні": Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого РогуВідео

08:25

Вціліла лише піч: під Києвом пенсіонерка пекла паски на руїнах свого будинку

08:20

Гороскоп на сьогодні 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі

08:05

У боях з російськими окупантами загинув легендарний "кіборг" з позивним "Багдад"

07:46

Окупанти перетворили завод на руїни: як виглядає Азовсталь зараз - фото із супутника

07:09

ЗСУ вдарили по ворогу: знищено 42 окупанти, новітню систему для приглушення БПЛА і два Орлана

07:00

Привітання з 1 травня - душевні листівки і картинки до свята

06:41

Путін - на порозі офіційного оголошення війни Україні – The Sun

06:23

Як Захід відмовляє Путіна не застосовувати "ядерну дубину"Погляд

05:38

Величезний удар по психіці Путіна: експерт пояснив, чому важливо було затопити крейсер МоскваВідео

05:00

"Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війніВідео

04:30

В Дії з'явилося нововведення, яке стосується сертифіката вакцинації: подробиці

03:40

Синоптик розповів, коли чекати спеки в Україні в травніВідео

Реклама
03:12

Військовий експерт вказав на слабкі місця армії РФ: "Це тягар, який гальмує успіх Путіна в Україні"Відео

02:40

Експерт розповів, чому ленд-ліз від США для України дуже важливий

02:07

Поглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на Кіркорові

01:30

ЗСУ здатні знищити Кримський міст, але є важливий нюанс - експертВідео

00:31

"Ніколи не забуде": Зеленський різко висловився щодо ворожих обстрілів Одеси

00:08

Окупантів "покришили" з технікою: Зеленський розповів про проблеми з підготовкою параду в МосквіВідео

00:05

Єрмак обговорив з радником Ердогана війну і гарантії безпеки

30 квітня, субота
23:46

Розстрілювали мирних людей: під Києвом знайшли двох колаборантів, які вбивали українцівВідео

23:18

Модель лупить окупантів на фронті: дівчина-військовослужбовець розповіла про війнуВідео

23:14

"Ми багато втратили": в УЄФА шокували заявою на підтримку російських спортсменівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти