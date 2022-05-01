"Більшість - безрукі і безногі": журналіст розповів, як на околицю РФ привозять поранених окупантів

Журналіст розповів, як на околицю РФ привозять поранених окупантів / фото УНІАН, Reuters

В Калінінградську область РФ масово надходять тіла загиблих російських окупантів из 11 армійського корпусу (в / ч 25810, місце дислокації ‒ місто Гусєв) зі складу Балтійського флоту після участі у війні проти України. Про це написав відомий журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook.

"На цьому тижні в Калінінград привезли трупи 16 солдатів і 34 важко поранених (більшість без кінцівок). Крім цього, за наявною інформацією, 28 квітня під час ведення бойових дій в Харківській області загинули 13 військовослужбовців і 23 отримали серйозні поранення (їх життя під загрозою, оскільки немає можливості евакуювати зі складу 11 армійського корпусу)", — повідомив журналіст.

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Нагадаємо, раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович оцінив втрати військ Росії на Ізюмському напрямку і відзначив тривалу відсутність підкріплення для окупантів.

Він розповів, що росіяни несуть великі втрати в техніці і живій силі.

Радник керівника офісу президента розповів, що окупанти відмовляються від введення нових сил.

"Вже чотири дні не видно руху російських військ з території РФ на територію України. Особливо на напрямку головного удару - на Ізюм. Назад валить велика кількість битої техніки, поранені і вбиті. Убитих дуже багато", - заявив Арестович в інтерв'ю.

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