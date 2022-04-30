"Вбитих дуже багато": Арестович розповів про втрати окупантів в Україні

Арестович / Reuters, скріншот

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оцінив втрати військ Росії на Ізюмському напрямку і відзначив тривалу відсутність підкріплення для окупантів.

Арестович розповів про великі втрати Росії в техніці і живій силі.

Радник керівника Офісу президента розповів, що окупанти відмовляються від введення нових сил.

"Вже чотири дні не видно руху російських військ з території РФ на територію України. Особливо на напрямку головного удару - на Ізюм. Назад валить велика кількість битої техніки, поранені і вбиті. Убитих дуже багато", - заявив Арестович в інтерв'ю.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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