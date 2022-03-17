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Якщо щось піде не так: хто замінить Зеленського на посаді президента, названо ім'я наступника

17 березня 2022, 04:26

Яким би не був результат Зеленського, його непокора повністю підніме бойовий дух нації і волю до боротьби кожного громадянина України, кажуть експерти.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський - хто його замінить / Офіс президента

Українська влада почала готуватися до найгіршого розвитку сценарію війни - НП з президентом Володимиром Зеленським. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна розробила план "наступності в уряді" на випадок, якщо з українським лідером що-небудь трапиться.

За його словами, якщо Росії вдасться повалити нинішнього лідера, то виконуючим обов'язки президента стане спікер України Руслан Стефанчук, пише Express.

Експерти вважають, що новий уряд просто пронесе естафетну паличку, запалену Зеленським, який прищепив українському народу настільки лютий націоналізм, що його не послабить навіть його ж вбивство.

Тим часом, з'явилися повідомлення про те, що попередні замахи на життя Зеленського були зірвані витоками інформації від представників російської розвідки, які симпатизують Україні і виступають проти російського вторгнення.

"Твердий намір Зеленського залишитися в Києві і очолити зусилля отримав високу оцінку як в Україні, так і за кордоном. Його відео поширюються і широко обговорюються, і вони відіграють величезну роль у підтримці морального духу в Україні і мотивації підтримувати українців з-за кордону", - кажуть політологи.

читайте такожЧому Путін ще не позбувся Зеленського і хто в" розстрільному списку " РФЗа словами наукового співробітника по Росії в аналітичному центрі Chatham House Матьє Булега, Зеленський вже герой.

"Чи буде він перетворений на мученика, я не можу вам сказати. Яким би не був результат Зеленського, його непокора повністю підніме бойовий дух нації і волю до боротьби кожного громадянина України", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше британський таблоїд назвав трьох кандидатів на пост президента Росії.

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війна в Україні Володимир Зеленський
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