Різкий спад: за добу в Україні 4,4 тис. нових хворих на коронавірус і 239 смертей

З коронавірусом були госпіталізовані за добу 1 660 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 6 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 478 жителів країни. Зокрема, захворіли 429 дітей та 52 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 660 осіб; летальних випадків - 239; одужали 9 082 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих коронавірусом в Україні по областях

м. Київ – 704;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 212;

Дніпропетровська область – 133;

Донецька область – 290;

Житомирська область – 296;

Закарпатська область – 60;

Запорізька область – 221;

Івано-Франківська область – 81;

Київська область – 202;

Кіровоградська область – 117;

Луганська область – 9;

Львівська область – 214;

Миколаївська область – 203;

Одеська область – 178;

Полтавська область – 218;

Рівненська область – 96;

Сумська область – 99;

Тернопільська область – 123;

Харківська область – 214;

Херсонська область – 20;

Хмельницька область – 80;

Черкаська область – 278;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 125.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих коронавірусом в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 501 955 осіб;

одужали - 3 059 741 пацієнт;

летальних випадків - 88 519;

проведено ПЛР-тестувань - 16 089 778.

Як повідомляв Главред, ситуація з коронавірусом в Україні поліпшилася. Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.

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Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація повністю нормалізувалася та відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Тим не менш, рішення про вихід регіону з "червоної зони" ухвалює Державна комісія з ТЕБ і НС.

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З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

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