Різкий спад: за добу в Україні 4,4 тис. нових хворих на коронавірус і 239 смертей

З початку епідемії на коронавірус захворіли понад 3,5 мільйона українців, летальних випадків - 88,5 тисячі.
Станом на ранок понеділка, 6 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 478 жителів країни. Зокрема, захворіли 429 дітей та 52 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 1 660 осіб; летальних випадків - 239; одужали 9 082 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих коронавірусом в Україні по областях
- м. Київ – 704;
- Вінницька область – 205;
- Волинська область – 212;
- Дніпропетровська область – 133;
- Донецька область – 290;
- Житомирська область – 296;
- Закарпатська область – 60;
- Запорізька область – 221;
- Івано-Франківська область – 81;
- Київська область – 202;
- Кіровоградська область – 117;
- Луганська область – 9;
- Львівська область – 214;
- Миколаївська область – 203;
- Одеська область – 178;
- Полтавська область – 218;
- Рівненська область – 96;
- Сумська область – 99;
- Тернопільська область – 123;
- Харківська область – 214;
- Херсонська область – 20;
- Хмельницька область – 80;
- Черкаська область – 278;
- Чернівецька область – 100;
- Чернігівська область – 125.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих коронавірусом в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 501 955 осіб;
- одужали - 3 059 741 пацієнт;
- летальних випадків - 88 519;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 089 778.
Як повідомляв Главред, ситуація з коронавірусом в Україні поліпшилася. Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація повністю нормалізувалася та відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.
Тим не менш, рішення про вихід регіону з "червоної зони" ухвалює Державна комісія з ТЕБ і НС.
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З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.
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