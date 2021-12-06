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Різкий спад: за добу в Україні 4,4 тис. нових хворих на коронавірус і 239 смертей

6 грудня 2021, 08:20
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З початку епідемії на коронавірус захворіли понад 3,5 мільйона українців, летальних випадків - 88,5 тисячі.

Коронавірус
З коронавірусом були госпіталізовані за добу 1 660 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 6 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 478 жителів країни. Зокрема, захворіли 429 дітей та 52 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 660 осіб; летальних випадків - 239; одужали 9 082 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих коронавірусом в Україні по областях

  • м. Київ – 704;
  • Вінницька область – 205;
  • Волинська область – 212;
  • Дніпропетровська область – 133;
  • Донецька область – 290;
  • Житомирська область – 296;
  • Закарпатська область – 60;
  • Запорізька область – 221;
  • Івано-Франківська область – 81;
  • Київська область – 202;
  • Кіровоградська область – 117;
  • Луганська область – 9;
  • Львівська область – 214;
  • Миколаївська область – 203;
  • Одеська область – 178;
  • Полтавська область – 218;
  • Рівненська область – 96;
  • Сумська область – 99;
  • Тернопільська область – 123;
  • Харківська область – 214;
  • Херсонська область – 20;
  • Хмельницька область – 80;
  • Черкаська область – 278;
  • Чернівецька область – 100;
  • Чернігівська область – 125.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих коронавірусом в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 501 955 осіб;
  • одужали - 3 059 741 пацієнт;
  • летальних випадків - 88 519;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 089 778.

Як повідомляв Главред, ситуація з коронавірусом в Україні поліпшилася. Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.

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Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація повністю нормалізувалася та відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Тим не менш, рішення про вихід регіону з "червоної зони" ухвалює Державна комісія з ТЕБ і НС.

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З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

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