Бойова міць Росії з 24 лютого впала нижче 90%: окупанти несуть великі втрати - Пентагон

Російські війська несуть великі втрати в Україні, але ресурси в них ще є - Пентагон / ВМС ЗС України / Facebook

Бойова міць армії Росії впала нижче 90% в порівнянні з тими показниками, які фіксувалися на 24 лютого, на момент початку війни проти України. Вони втратили велику кількість озброєнь, військової техніки і продовжують нести значні втрати живої сили. Однак у росіян ще залишилися ресурси.

Як повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на високопосадовця з Міноборони США, росіяни, як і раніше, несуть значні втрати, але ресурси у Москви ще є.

"Вони багато вклали в цю боротьбу, але ще багато у них залишилося", - кажуть в Пентагоні.

Згідно з оцінками американців, до 24 лютого Росія сконцентрувала неподалік від кордонів України приблизно 150 тисяч своїх військових, а також безліч літаків, артилерії, танків та іншої бойової техніки. Сили було достатньо для повномасштабного військового вторгнення.

"Вони накопичили дуже багато бойової потужності. Вони дуже багато втрачають, але вони також дуже багато накопичили з початку осені", - каже представник американського Міноборони.

Також чиновник вказав, що Росія продовжує нести втрати у війні проти України.

"Без сумніву, вони втрачають бронетехніку і транспортні засоби: танки, БТР, артилерійські установки, вертольоти, літаки", - уточнив він.

Крім того, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що кількість жертв серед російських військових обчислюється тисячами. Але конкретних показників він не назвав.

Нагадаємо, раніше журналісти The New York Times написали, що згідно з супутниковими знімками компанії Planet Labs, війська Росії забрали свою авіацію з Чорнобаївки, де на аеродромі обладнали свої позиції. ЗСУ більше 7-ми разів завдавали по них нищівного удару.