"Ваш фюрер давно звихнувся!": Невзоров передав полум'яний привіт послідовникам Путіна

Невзоров передав полум'яний Привіт послідовникам Путіна / скріншот, Reuters

У російському Санкт-Петербурзі створили бота для доносів. Таким чином путінська "Єдина Росія" має намір "боротися з фейками про війну".

Цю новину не залишив без уваги російський публіцист і журналіст Олександр Невзоров. В характерній йому манері він жорстко розніс спроби приховати правду про звірства російських солдатів в Україні.

"Ось який винахідливий персонал в петербурзькому відділенні партії війни і фашизму. Хочу полегшити пітерським єдиноросам завдання і підкинути матеріальчик для першого доносу", - зазначив журналіст.

Невзоров передбачив майбутнє посіпак Путіна.

"Я, Невзоров А. Г. від себе особисто повідомляю вам: хлопці з СПб ЕР, рядові члени партії і керівництво, ви - виродки. Боягузливі виродки, самі знають про злочинність розв'язаної вами війни, про свій фашизм і про те, що ваш фюрер давно звихнувся. Нацисти і фашисти це саме ви, що живлять війну своїм холуйством і боягузтвом. Ви знаєте про те, що все твориться в Україні це набір злочинів. Ви знаєте це, але боїтеся що про бездонну ганьбу Росії дізнаються і всі інші. Спроби приховати злочини путінської армії, її бездарність, її звірства, її величезні втрати - марна праця. Відомо стане все. І відповісти доведеться за все. Будемо сподіватися, що вам дістануться самі комфортабельні ліхтарі", - написав Невзоров на своєму Telegram-каналі.

Раніше пропагандист Олексій Полторанін у прямому ефірі визнав, що російська авіація знищує житлові будинки в Україні.

Також ми повідомляли, що російський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив Збройні Сили РФ у тому, що вони не угледіли за флагманом Чорноморського флоту Росії - крейсером Москва, який був знищений українськими ракетами Нептун.

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