Білоруські військові намагалися зробити підкоп під високим парканом на кордоні з Польщею

Білоруські військові зробили підкоп на кордоні з Польщею / Польська прикордонна служба

Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом, який встановили на кордоні з Польщею. Про це заявили у прикордонній службі Польщі.

Провокацію намагалися влаштували шестеро білоруських солдат 19 червня. Це сталося на ділянці в районі села Дубичі Церковні.

Також польські прикордонники повідомили, про те, що 21 особа намагалась нелегально потрапити в країну. Ними виявились мігранти з Марокко, Сенегалу та Індії. Всі мігранти намагалися прорватись зі сторони Білорусі.

Військові Білорусі зробили підкоп на кордоні з Польщею / Скриншот

Нагадаємо, нещодавно Польща встановила на кордоні з Білоруссю великий паркан. Це вирішили зробити після того, як з боку Білорусі в країни ЄС намагалися прорватися тисячі нелегальних мігрантів.

Криза на кордоні Білорусі та Польщі

8 листопада 2021 року колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордони Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша - до контрольних пунктів пропуску, щоби перетнути білорусько-польський кордон.

У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою досі спробою масового силового проникнення в країну" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх.

Біженці здійснили спробу силового прориву через кордон. Вони намагалися зламати паркан за допомогою лопат, щипців і колод. Атаки мігрантів відбивали польські силовики, серед яких були поліцейські, військові та прикордонники.

Мігранти вирішили розбити біля кордону з Польщею наметовий табір. Силовики припинили близько 309 спроб нелегального прориву біженців на територію країни. На місці інциденту продовжують перебувати кілька тисяч мігрантів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи інцидент на білорусько-польському кордоні, звинуватив Польщу в нібито стягуванні військ і попередив про небезпечний прецедент, пов'язаний з можливим втягуванням Росії в цю ситуацію.

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