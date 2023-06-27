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Білорусь потрібна Пригожину для транзиту: експерт назвав мету ватажка ПВК Вагнера

Олексій Тесля
27 червня 2023, 12:31 оновлено 27 червня, 12:37
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Євген Пригожин хоче "пересидіти" Володимира Путіна, поки в Росії не прийде нова влада, вважає Віктор Небоженко.
Небоженко
Віктор Небоженко оцінив перспективи Євгена Пригожина / УНІАН, скріншот

Після провалу збройного заколоту ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин прагне дістатися через Білорусь до Центральної Африканської Республіки, де у нього є свої інтереси, заявив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, там опальний олігарх "сподівається пересидіти Путіна, поки в Росії не прийде нова влада".

"У Путіна немає іншого виходу, окрім як ловити Пригожина і, швидше за все, знищити. Ймовірно, йому дадуть можливість виїхати до Африки, а потім скажуть, що він випадково вдавився чимось або щось із ним станеться", - не виключив експерт.

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Разом з тим він нагадав, що за останній час путінське оточення і сам Путін довірили Пригожину великі фінансові ресурси і тепер у них стоїть завдання повернути гроші назад.

"Ви напевно чули, що в Москві за останні три роки загинули найстрашнішим чином близько 45 дуже важливих чиновників і бізнесменів. А тепер це і доля Пригожина. Пригожин зараз нікому не довіряє. Його завдання - прориватися до Африки і молити бога, щоб якомога швидше закінчилося царювання Путіна. Після цього він вже нікому не буде потрібен. Тому зараз він повинен молитися про те, щоб Путін помер раніше за нього", — додав Небоженко.

Хто такий Віктор Небоженко

Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) — український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія.

Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України.

У 1994-му брав участь в першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми.

З 2003-го — керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, директор Соціологічної служби "Український барометр".

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Пізніше стало відомо, що за результатами домовленостей з Олександром Лукашенком, кримінальну справу стосовно Пригожина за спробу здійснення заколоту в РФ буде закрито, а сам він піде в Білорусь.

Решта найманців ПВК, які взяли участь у заколоті, також не будуть переслідуватися за законом, а деякі з них зможуть підписати контракт з Міноборони.

Інші новини:

Євген Пригожин Віктор Небоженко ПВК Вагнер
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