Аналітик розкрив, який президент США для РФ буде вигідним: які загрози для України

Москва вимагає просто віддати їй Україну, припинити постачати їй зброю, забуваючи, що тепер далеко не все залежить від Штатів.

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Кого РФ хоче бачити президентом США / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду пояснив, хто для Росії буде більш вигідним: непередбачуваний та ексцентричний Трамп чи вкрай обережний та млявий Байден.

Кочетков повідомив, що у Росії вважають, що для неї кращим варіантом був би Трамп на посаді президента США. У РФ ненавидять лібералізм, бо лібералізм абсолютно суперечить тій диктатурі, що склалася в Росії. Росіяни пов’язують лібералізм із демократами, тому достатньо авторитарний Трамп виглядає для них більш прийнятним.

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"Насправді це не так, бо Трамп буде працювати на Сполучені Штати, а не на Росію. І в разі президентства Трампа можуть виникнути величезні "напряги" щодо Китаю, оскільки Трамп хоче здійснити певні кроки проти Піднебесної і починав це робити ще за свого минулого президентства. А від Китаю Росія залежить економічно. Тому саме з Трампом можуть бути пов’язані величезні проблеми, що виникнуть у Росії", - зазначив Кочетков.

"Та насправді особа президента США для Росії не має значення: вчора росіяни любили одного, сьогодні його проклинають, а завтра знову люблять. Росія не відмовляється від своєї мети знищити Україну як альтернативу їй самій. І жоден президент США не переконає Москву в тому, що існування демократичної України не є екзистенційною загрозою для Росії. Україна демонструє, що є інший шлях, де влада переобирається і залежить від суспільства, тому для Москви так важливо знищити цю альтернативу. Тут із Росією не домовитися, на це не вплине жоден президент", - наголосив аналітик.

Кочетков додав, що Москва вимагає просто віддати їй Україну, припинити постачати їй зброю, забуваючи, що тепер далеко не все залежить від Штатів, бо тепер значною мірою нам допомагає Європа.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Нагадаємо, що аналітик Олександр Кочетков сказав, за якого президента США завершиться війна в Україні. Завершиться війна в Україні тільки після того, як припинить існувати Росія у вигляді агресивної недоімперії, коли почнеться розпад РФ на частини, наголосив він.

Кочетков також дав прогноз, чи допоможе замах виграти вибори у США Трампу. За словами Кочеткова, на хвилі емоцій після замаху рейтинг Трампа підскочить на 5-7%, але скоро все може змінитися.

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