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Байден різко розніс Путіна: в Кремлі вибухнули сумною заявою

Андрій Ганчук
22 лютого 2024, 15:55оновлено 22 лютого, 17:10
У директорській Володимира Путіна вважають, що президент США Джо Байден вирішив використовувати лексику і поведінку "в стилі голлівудського ковбоя".
Путін, Байден, санкції проти РФ
Байден поводиться, як голлівудський ковбой - Пєсков / Колаж Главред, фото скріншот з відео, Офіс президента

У Кремлі образилися на слова президента США Джо Байдена, який презирливо висловився щодо глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

В ефірі у пропагандиста Павла Зарубіна кремлівський спікер Дмитро Пєсков сказав про те, що Байдену, мовляв, має бути соромно за демонстрацію лексики і поведінки "в стилі голлівудського ковбоя".

Мовляв, подібні заяви - "хамські і величезна ганьба".

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"Як прессекретар російського президента я можу сказати, що подібні хамські заяви з вуст глави держави США навряд чи здатні якимось чином вразити главу іншої держави, тим більше президента Путіна. Але це величезна ганьба для самої країни, я маю на увазі для Сполучених Штатів Америки", - поскаржився рупор Кремля.

Також Дмитро Пєсков підкреслив, що Путін нібито не ображав Байдена і запропонував зробити добірку його заяв на адресу американського президента.

Раньше Байден різко і зневажливо висловився про Путіна. За словами глави Білого дому, через Путіна світ повинен турбуватися про загрозу ядерного конфлікту.

"У нас є схиблений сучий син, цей хлопець, Путін. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства - це клімат", - сказав американський президент.

Нагадаємо, восени Байден порівняв Путіна з ХАМАС. Тоді в Кремлі відреагували більш стримано - сказали, що порівняння Путіна з терористами, мовляв, неприпустимо.

"Якщо ми не зупинимо спрагу Путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною. Путін уже погрожує "нагадати" Польщі, що частина їхніх земель була "подарунок Росії". Колишній президент Росії назвав Естонію, Латвію та Литву "балтійськими провінціями" Росії". Це наші союзники з НАТО", - підкреслив президент США.

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Кремль Володимир Путін Джо Байден Дмитро Пєсков
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