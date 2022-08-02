Байден підтвердив ліквідацію лідера Аль-Каїди внаслідок операції ЦРУ

Айман аз-Завахірі ліквідований США / Фото Justrichest.com

У суботу, 30 липня, в ході спецоперації США ліквідували ватажка терористичного угруповання Аль-Каїда Аймана аз-Завахірі. Про це повідомив президент США Джо Байден під час звернення до американського народу.

Лідер терористів загинув у столиці Афганістану Кабулі внаслідок удару з безпілотника з використанням двох ракет Hellfire. Удар припав по балкону будинку, де в той момент знаходився аз-Завахірі. Ніхто з цивільних, зокрма сім'я аз-Завахірі, не постраждав.

"Тепер правосуддя восторжествувало, і цього лідера терористів більше немає. Ми ніколи не відступаємо", - заявив Байден.

Він додав, що ліквідацією аз-Завахірі США подали чіткий сигнал усім терористам.

"Незалежно від того, скільки часу це займе, незалежно від того, де ви ховаєтеся, якщо ви представляєте загрозу для нашого народу, Сполучені Штати знайдуть вас і приберуть", – зазначив лідер США.

Довідка: 2 травня 2011 ватажок Аль-Каїди Усама бен Ладен був знищений американським підрозділом сил спеціального призначення в своєму будинку, що розташовувався в 1,3 км від будівлі пакистанської військової академії. Операція, що отримала назву "Спис Нептуна", була здійснена за наказом президента Обами. Тіло покійного було перевезено до Афганістану для впізнання та протягом доби після його загибелі поховано в морі.

Айман аз-Завахірі став ватажком терористичного угруповання Аль-Каїда в 2011 році після ліквідації бен Ладена. У 2012 році аз-Завахірі закликав мусульман до викрадення жителів Заходу в мусульманських країнах. Також він брав участь у координації терактів у США 11 вересня 2001 року, в яких загинуло близько 3 тисяч людей.

Як повідомляв Главред, у березні колишній командувач британськими військами в Афганістані полковник Річард Кемп заявив про те, що найкращим виходом із ситуації навколо вторгнення РФ в Україну може бути фізична ліквідація Володимира Путіна.

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