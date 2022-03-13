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У Британії запропонували ліквідувати Путіна і нагадали про долю бен Ладена

13 березня 2022, 21:28

Володимир Путін являє собою постійну і смертельну загрозу, впевнений Річард Кемп.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Колишній командувач британськими військами в Афганістані полковник Річард Кемп заявив про те, що найкращим виходом із ситуації навколо вторгнення РФ в Україну може бути фізична ліквідація Володимира Путіна.

"НАТО має розглянути всі варіанти, щоб усунути його від влади. Це включає в себе його вбивство, хоча це навряд чи буде життєздатним або бажаним", - цитує його Mirror.

Відставний британський військовий також припустив, що, хоча вбивство може бути неприйнятним для багатьох людей, воно також може бути єдиним способом покласти край війні і запобігти майбутнім конфліктам.

Він наводить приклади ліквідації Усама бен Ладена, Абу Бакр аль-Багдаді і Касема Сулеймані: "Всі вони представляли пряму загрозу Заходу. Всі вони були вбиті, щоб протистояти цим загрозам. Путін являє собою постійну і смертельну загрозу, яка залишиться, поки він знаходиться у владу".

"Нашим пріоритетом має бути допомога в його усуненні. Якщо на путінських олігархів буде надано достатній тиск, це може призвести до палацового перевороту", - не виключив співрозмовник.

Разом з тим Кемп впевнений в тому, що російському президенту повинні, як мінімум пред'явити звинувачення у військових злочинах.

"Найкраще було б, якби Путіна скинули, заарештували і судили або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді", — сказав він.

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Довідка: 2 травня 2011 року ватажок Аль-Каїди Усама бен Ладен був знищений американським підрозділом сил спеціального призначення в своєму будинку, що розташовувався в 1,3 км від будівлі пакистанської військової академії. Операція, що отримала назву "Спис Нептуна", була здійснена за наказом президента Обами. Тіло покійного було перевезено до Афганістану для впізнання і протягом доби після його загибелі поховано в морі.

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки розповіли про те, що в Росії тільки президент Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу підтримують продовження повномасштабного військового вторгнення на територію України. Всередині російського військово-політичного керівництва з'явилися проблеми, всі інші виступають проти продовження так званої спецоперації.

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Усама бен Ладен Володимир Путін
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