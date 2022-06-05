Байден посварився з Маском: уїдливо "послав" того на Місяць

Байден уїдливо відповів Ілону Маску / Фото: wikimedia, usembassy.gov. Колаж: головний редактор

Президент США Джо Байден уїдливо побажав генеральному директору Tesla Ілону Маску "великої удачі" в його "поїздці на місяць" після того, як мільярдер висловив сумніви з приводу перспектив американської економіки.

Напередодні Маск написав в електронному листі керівникам своєї компанії, що у нього "дуже погане передчуття" з приводу економіки США, і що необхідно скоротити близько 10% робочих місць в його компанії з виробництва електромобілів.

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"Поки Ілон Маск говорить про це, Ford значно збільшує свої інвестиції", - сказав Байден. "Ford збільшує інвестиції і виробляє нові електромобілі. Шість тисяч нових співробітників, я міг би додати профспілкових працівників, на середньому заході", - заявив він.

"Знаєте, удачі йому в польоті на місяць", - уїдливо додав Байден.

Зазначимо, це не перший різкий обмін думками між президентом США Джо Байденом і найбагатшою людиною в світі Ілоном Маском. Маск часто відправляв різкі твіти на адресу президента, скаржачись на відсутність визнання, і критикував підхід Байдена до побудови ринку електромобілів, орієнтований насамперед на профспілок та субсидій. Байден же активно підтримує виробників електромобілів в США, але до підприємств Tesla ставиться прохолодно.

Ракета SpaceX скоро полетить на місяць

У квітні 2021 року американський винахідник і мільярдер Ілон Маск виграв контракт на створення космічного корабля для доставки астронавтів на місяць.

В американському космічному відомстві тоді заявили, що політ може відбутися вже 2024 року. НАСА заплатить Маску 3 млрд доларів за підготовку ракети до повернення американців на місяць, вперше з 1972 року.

Маск обійшов на фінальному етапі конкурсу Джеффа Безоса з його компанією Blue Origin і компанію Dynetics.