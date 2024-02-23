'Речі, які довго не змінювалися': Зеленський назвав причину відставки Залужного

Володимир Зеленський відзначив, що надав титул Героя України Валерію Залужному через вдячність за захист нації та Української держави.

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Зеленський назвав причину відставки Залужного / Колаж Главред, фото: УНІАН

Президент Володимир Зеленський пояснив відставку Валерія Залужного як частину стратегії перезавантаження, перебудови та зміни управління військовим командуванням. Про це він заявив в ефірі Fox News 22 лютого.

Зеленський підкреслив, що це не означає зміну загального курсу дій, а лише "говоримо про речі, які довго не змінювалися".

"Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо обходити всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей", – заявив президент України. відео дня

Зеленський також назвав причину присвоєння Валерію Залужному звання Героя України.

"Він захищав нашу націю і нашу країну. Я надав йому титул Героя України, бо я дуже вдячний йому за це", – відповів Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи продовжить генерал підтримувати політику президента чи ж піде в опозицію, Зеленський зауважив, що це вирішить сам Залужний.

Відставка Валерія Залужного

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред,ексголовноком Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував отримання звання Героя України та вручення ордена "Золота зірка".

Президент України провів оновлення складу вищого військового керівництва Збройних сил. Секретар РНБО Олексій Данілов вірить, що ці офіцери продовжать вірно служити державі.

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