Австралія профінансує постачання зброї в Україну

Австралія відправить в Україну зброю / australia.mfa.gov.ua

Австралія фінансуватиме постачання зброї уряду України, щоб допомогти йому боротися з російськими загарбниками.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у неділю вранці звернувся до колег по Кабінету міністрів з проханням почати відправку військових вантажів в Україну через Сполучені Штати і партнерів по НАТО в Європі.

Скотт Моррісон поговорив з Міністром оборони Пітером Даттоном, щоб домовитися про розширення військової підтримки для України.

"Уряд Австралії буде продовжувати відстоювати те, що правильно, коли мова заходить про Україну", - сказав пан Моррісон.

"Ми вже надаємо значну підтримку в плані нелетального спорядження, але я тільки що говорив з Міністром оборони, і ми будемо прагнути надати будь-яку можливу підтримку в наданні смертоносної допомоги через наших партнерів по НАТО - Сполучені Штати і Сполучене Королівство.

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Ми будемо працювати по цих каналах, тому що вони найефективніші, так як вже надають підтримку в цих областях. А ми будемо допомагати їм у тому, що вони роблять", - заявив Моррісон.

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