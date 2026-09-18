Сестра Жанни Фріске зважилася на дивний крок, пов’язаний із покійною співачкою

Коротко:
- Що тепер буде з речами Жанни Фріске
- Що каже громадськість
Сестра покійної співачки Жанни Фріске Наталія несподівано здивувала шанувальників, зважившись на досить неоднозначний крок.
Як пишуть російські пропагандисти, за її словами, частина гардеробу артистки довгі роки просто висіла в шафі без руху - деякі речі не чіпали майже 16 років.
Однак тепер ситуація змінилася: родичка почала носити одяг Жанни сама. Це рішення викликало неоднозначну реакцію - багато хто вважає його дивним і навіть емоційно важким, з огляду на те, що йдеться про особисті речі покійної зірки.
Сама вона пояснює свій вчинок тим, що не хоче, щоб вбрання марно пропадали. Більше того, таким чином вона ніби зберігає зв’язок із сестрою та дарує її речам "друге життя".
Проте у шанувальників виникли питання: одні підтримують цей крок як зворушливий і символічний, інші ж вважають його занадто особистим і непростим з психологічної точки зору.
Нагадаємо, Жанна Фріске пішла з життя у 2015 році після важкої хвороби.
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Про особу: Жанна Фріске
Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічний дозор", "Денний дозор"), співачка, телеведуча. Колишня учасниця групи "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).
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