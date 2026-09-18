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Долар зріс у ціні, євро дешевшає: новий курс валют на 21 вересня

Марія Николишин
18 вересня 2026, 15:53
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Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 21 вересня.
Долар зріс у ціні, євро дешевшає: новий курс валют на 21 вересня
Курс валют в Україні на 21 вересня / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у понеділок
  • Яка валюта подешевшала найбільше

На понеділок, 21 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Євро та злотий стали дешевшими, а долар – продовжив дорожчати. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,67 грн/дол. Що важливо, 18 вересня валюта коштувала 44,66 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 1 копійку.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 21 вересня встановлено на рівні 51,19 грн/євро, що на 4 копійки менше, ніж у п’ятницю (51,23 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на понеділок встановлено на рівні 11,73 грн/злотий. Напередодні ця валюта коштувала 11,75 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 2 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до 27 вересня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що долар та євро наступного тижня можуть залишатися у визначених діапазонах, без різких стрибків.

За його прогнозом, долар на міжбанку торгуватиметься поблизу 44,4-44,8 грн, а євро - у межах 51,5-52,5 грн.

Він додав, що на динаміку валют впливатиме ціла низка чинників, зокрема потреби імпортерів, інфляція та ситуація в енергетиці.

"Наступного тижня ситуація на валютному ринку, найімовірніше, залишатиметься в межах тенденцій, що сформувалися протягом останніх кількох тижнів. Попри значну кількість факторів, які потенційно можуть посилювати попит на валюту, підстав очікувати якихось сенсаційних курсових змін поки немає", - зазначив банкір.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк утримує долар нижче позначки 45 грн виключно за рахунок щоденних вливань валюти з резервів, і цей ресурс вичерпується: лише за серпень регулятор продав на міжбанківському ринку 4,85 млрд доларів, що дорівнює 5% золотовалютних резервів.

Також відомо, що за розрахунками Кабміну, долар має подорожчати з 44,6 грн станом на 15 вересня 2026 року до 48,3 грн наприкінці наступного року.

Банкір Тарас Лєсовий заявляв, що до 20 вересня долар на міжбанку може коливатися в межах 44,4-44,8 грн, а євро - 51-52,5 грн.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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