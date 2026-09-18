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Ціни на iPhone 18 Pro і 18 Pro Max: в Україні відкрили передзамовлення

Анна Косик
18 вересня 2026, 15:41
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Українці вже обговорюють ціни на смартфони нової лінійки.
Ціни на iPhone 18 Pro і 18 Pro Max: в Україні відкрили передзамовлення
Вже відомо, скільки в Україні будуть коштувати нові смартфони від Apple / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

Коротко:

  • В Україні стартували передзамовлення нових смартфонів від Apple
  • Українців обурила між цінами на iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max в США і Україні
  • Продавці визначили ціни на попередні замовлення нової лінійки iPhone

Сьогодні, 18 вересня, в США офіційно розпочинається продаж лінійки iPhone 18 (моделей iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max). В Україні перші нові смартфони компанії Apple почнуть продавати на тиждень пізніше, 25 вересня.

Однак вже зараз українці активно обговорюють ціни на iPhone. У Threads користувачка viktori.ria написала, що стартова ціна на iPhone 18 pro max у США нібито становить 1300 доларів, а в - 2675 доларів.

відео дня

"Це завжди так було, що більше ніж x2 по цінам?", - запитала вона інших користувачів.

Ціни на iPhone 18 Pro і 18 Pro Max: в Україні відкрили передзамовлення
Обговорення цін на iPhone нової лінійки в Україні / фото: скріншот

У коментарях українці пояснили, що насправді на презентації у США ціни вказують без податків, тоді як у більшості країн світу нові Pro-моделі стартують від 1600–1750 і більше доларів.

Нові iPhone в Україні натомість коштують дорожче через додаткові витрати на податки, логістику та високий попит на старті продажів.

Українці також зауважили, що в багатьох магазинах ціни на iPhone 18 pro max нижчі, ніж зазначила авторка допису.

Ціни на iPhone 18 Pro і 18 Pro Max: в Україні відкрили передзамовлення
Обговорення цін на iPhone нової лінійки в Україні / фото: скріншот

Скільки коштують iPhone 18 в Україні

Українські продавці вже відкрили передзамовлення на нову лінійку смартфонів від Apple. Наразі можна оформити попереднє замовлення на усі моделі, окрім iPhone Duo. Нові смартфони коштують:

  • iPhone 18 Pro 256Gb - 77 999 гривень;
  • iPhone 18 Pro 512Gb - 90 999 гривень;
  • iPhone 18 Pro 1Tb - 117 999 гривень;
  • iPhone 18 Pro 2Tb - 157 999 гривень;
  • iPhone 18 Pro Max 256Gb - 84 999 гривень;
  • iPhone 18 Pro Max 512Gb - 97 999 гривень;
  • iPhone 18 Pro Max 1Tb - 123 999 гривень;
  • iPhone 18 Pro Max 2Tb - 164 999 гривень.

Що нового у смартфонах лінійки iPhone 18

Главред писав, що нове покоління флагманських смартфонів - iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max працюватиме на новому чипі A20 Pro, який виготовляють із використанням 2-нм технологічного процесу.

За даними Apple, новий процесор має 10 ядер, а компанія називає A20 Pro найшвидшим мобільним чипом у світі. Заявлений приріст продуктивності iPhone 18 Pro порівняно з торішнім поколінням становить близько 40%.

До складу A20 Pro входять шестиядерний CPU, семиядерний графічний процесор та 32-ядерний Neural Engine, призначений для роботи із завданнями штучного інтелекту. Apple також заявляє про 40-відсоткове збільшення швидкості графічної підсистеми відносно A19 Pro. Пропускна здатність оперативної пам'яті зросла на 50%, а саму пам'ять інтегрували безпосередньо в конструкцію нового чипа.

Суттєві зміни торкнулися і камери. iPhone 18 Pro стане першою моделлю смартфона Apple з механічною діафрагмою. Вона фізично регулюватиме розмір отвору об'єктива, завдяки чому користувачі зможуть контролювати обсяг світла, що потрапляє на сенсор, а також рівень розмиття заднього плану.

Ще однією помітною зміною стане Dynamic Island. У нових Pro-моделях його зроблять компактнішим, ніж у попередніх поколіннях iPhone.

Для iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max передбачено чотири кольорові варіанти. Смартфони будуть доступні у бордовому, сірому або сріблястому, чорному та синьому виконанні. При цьому саме бордовий колір стане головним акцентом нової лінійки.

Зміни відбудуться і в показниках автономної роботи. iPhone 18 Pro зможе працювати без підзарядки до 36 годин, тоді як версія Pro Max - до 45 годин. В Apple пояснюють такий результат використанням найбільшого акумулятора за всю історію iPhone.

Покращилася і швидкість заряджання. За заявами компанії, 15 хвилин біля зарядного пристрою дозволять відновити до 50% заряду акумулятора. А п'яти хвилин заряджання вистачить приблизно на шість годин перегляду відео.

Під час презентації Apple також показала свій перший складаний iPhone. Пристрій матиме великий внутрішній екран, діагональ якого буде близькою до дисплея iPad mini.

Останні новини економіки

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні вже 6 тижнів поспіль знижуються ціни на моркву. Наразі торговельно-закупівельна активність на ринку цих коренеплодів в Україні залишається низькою, оскільки фермерам необхідно реалізувати досить великі обсяги продукції середніх сортів, яка не підлягає тривалому зберіганню.

Раніше повідомлялося, що оптові ціни на паливо в Європі зросли до рекордних рівнів щонайменше з початку 1970-х років, при цьому Україна імпортує 95% нафтопродуктів за світовими цінами.

Напередодні стало відомо, що долар та євро наступного тижня, 21-27 вересня, можуть залишатися у визначених діапазонах, без різких стрибків. Долар на міжбанку торгуватиметься поблизу 44,4-44,8 грн, а євро - у межах 51,5-52,5 грн.

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Про джерело: Threads

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