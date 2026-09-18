Діти налякані: дружина Юрія Ткача показала, що Росія зробила зі школою її доньки

Коротко:
- У якому стані зараз школа
- Що каже Вікторія Ткач
Дружина українського коміка Юрія Ткача Вікторія розповіла про те, що біля школи її дитини впала російська ракета.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
За словами Вікторії, її донька навчається в цій школі, і вона отримала повідомлення про те, що ліцей постраждав. Вікторія уточнила, що на фото не зовсім було зрозуміло, наскільки серйозними є руйнування. Однак, коли вона приїхала на місце, виявилося, що ліцей серйозно постраждав.
"Моя дочка навчається в цій школі в шостому класі. Вночі подруга сказала, що у вашій школі не дуже хороша історія. Вранці в школі написали, щоб приїжджали й разом допомагали, коли приїхали, то, звичайно, був шок. Діти цього не бачили, але все одно вони налякані й переживають за долю школи. Шкода, що так", - коментує дружина артиста.
На фото видно, як батьки розбирають завали, прибирають територію та знімають розбиті вікна. Також видно серйозні руйнування всередині школи: тріснуті стіни, розбита територія.
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Про особу: Юрій Ткач
Юрій Ткач - український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.
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