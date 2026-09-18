Діти налякані: дружина Юрія Ткача показала, що Росія зробила зі школою її доньки

Дружина Юрія Ткача показала, що терористична Росія зробила зі школою її доньки.

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Вікторія Ткач розповіла, як ракета влучила у школу її доньки / Колаж Главред, фото Instagram/viktoriya_tka4

Коротко:

У якому стані зараз школа

Що каже Вікторія Ткач

Дружина українського коміка Юрія Ткача Вікторія розповіла про те, що біля школи її дитини впала російська ракета.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Російська ракета впала поруч зі школою доньки Юрія Ткача / Фото Instagram/viktoriya_tka4

За словами Вікторії, її донька навчається в цій школі, і вона отримала повідомлення про те, що ліцей постраждав. Вікторія уточнила, що на фото не зовсім було зрозуміло, наскільки серйозними є руйнування. Однак, коли вона приїхала на місце, виявилося, що ліцей серйозно постраждав.

"Моя дочка навчається в цій школі в шостому класі. Вночі подруга сказала, що у вашій школі не дуже хороша історія. Вранці в школі написали, щоб приїжджали й разом допомагали, коли приїхали, то, звичайно, був шок. Діти цього не бачили, але все одно вони налякані й переживають за долю школи. Шкода, що так", - коментує дружина артиста.

Російська ракета впала поруч зі школою доньки Юрія Ткача / Фото Instagram/viktoriya_tka4

На фото видно, як батьки розбирають завали, прибирають територію та знімають розбиті вікна. Також видно серйозні руйнування всередині школи: тріснуті стіни, розбита територія.

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Про особу: Юрій Ткач Юрій Ткач - український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.

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